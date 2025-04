"Metalmeccanici, sciopero riuscito"

Nuova giornata di sciopero per i lavoratori del comparto metalmeccanico. Ieri mattina davanti alla sede di Confindustria Ravenna, in via Barbiani, si sono ritrovati sindacalisti e lavoratori per chiedere a gran voce la riapertura delle trattativa con le associazioni datoriali per il rinnovo del contratto di settore. I dati odierni sulle adesioni allo sciopero in provincia di Ravenna e sull’ottima partecipazione al presidio confermano la determinazione dei lavoratori a proseguire nelle rivendicazioni. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil sperano che presto si possa arrivare a una svolta che garantisca ai lavoratori gli attesi aumenti salariali, meno precarietà, riduzione degli orari ed estensione dei diritti, a partire da quello di lavorare in sicurezza.

"È importante – dicono i sindacalisti - rinnovare il contratto collettivo nazionale in tempi rapidi, per rispondere alla questione salariale, che pesa come un macigno sui lavoratori italiani, e per estendere i diritti, così da non subire la crisi e il rischio di una nuova ondata recessiva. Questa vertenza coinvolge infatti migliaia di lavoratori in provincia di Ravenna".

Foto Giampiero Corelli