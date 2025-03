Metano dai rubinetti: nel 1967 tragica esplosione

La mattina del 31 marzo del 1967 in un appartamento nell’appena costruito villaggio svizzero di Lido Adriano vi fu una tremenda esplosione che sterminò una famiglia di cinque persone, genitori e tre figli: erano appena giunti dalla Svizzera ed entravano per la prima volta nella villetta. La causa dell’esplosione fu individuata dal perito, l’ingegner Spizuoco, nella presenza di gas metano sciolto nell’acqua dell’acquedotto da poco realizzato. Sette anni dopo, nel ‘74, tre degli otto imputati furono condannati; in appello furono poi assolti e nel ‘78 la Cassazione confermò le assoluzioni.

A cura di Carlo Raggi