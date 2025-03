Metanodotto, proseguono i lavori

Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo metanodotto in via degli Insorti. Per la prossima settimana, fino a mercoledì 26 marzo nel tratto di via Insorti tra la rotatoria Donatori di Sangue e il civico 58 (cancello di accesso al Seminario) viene istituito il divieto sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella corsia di marcia con direzione Ravenna – Firenze (dal centro verso la periferia); la circolazione sarà consentita in direzione contraria (Firenze – Ravenna);

a partire da mercoledì 26 marzo è previsto il ripristino della circolazione nell’area d’intersezione via Insorti/via Vittorio Veneto/Via Giuliano da Maiano e quindi i divieti riguarderanno la sola parte di via Insorti tra quell’incrocio e il civico 58 di via Insorti. Per i veicoli che marciano in via Campana, all’incrocio con via Insorti, obbligo di svolta a destra. Ulteriori modifiche alla viabilità segnalate sul posto.