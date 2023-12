‘Metrominuto’, passo dopo passo nel cuore della città

A Faenza è stato avviato il progetto dal titolo ‘Metrominuto’, un’iniziativa a cura del Servizio Mobilità dell’Unione della Romagna Faentina finalizzata a promuovere la mobilità pedonale nel cuore della città manfreda.

Il concetto alla base di questa iniziativa è che, fornendo ai cittadini informazioni chiare sui tempi di percorrenza a piedi per raggiungere il centro cittadino, si possa accrescere la consapevolezza sull’opportunità di spostarsi a piedi anziché utilizzare altri mezzi di trasporto.

Con questo obiettivo, sono stati installati nove cartelli informativi in punti strategici, partendo dai parcheggi perimetrali e dalla stazione ferroviaria di Faenza, per incentivare la mobilità pedonale all’interno del centro storico.

Ogni cartello è dotato di un QR Code che consente agli utenti di accedere facilmente alla mappa generale dell’iniziativa attraverso smartphone. La mappa fornisce poi informazioni dettagliate sui percorsi pedonali consigliati e include indicazioni sui principali servizi della città, contribuendo così a rendere più agevole l’esperienza di chi sceglie di muoversi a piedi.

‘Metrominuto’ è stato concepito con flessibilità e possibilità di espansione. Ciò significa che ulteriori cartelli possono essere installati in futuro o la mappa può essere aggiornata per rispondere alle esigenze della comunità. L’obiettivo è creare un sistema dinamico e adattabile che favorisca la mobilità pedonale nel lungo termine.

L’iniziativa fa parte del progetto più ampio ‘L’Unione fa Bene – Mobilità Casa-Scuola a piedi e in bici’, che è stato cofinanziato nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente. "L’Unione della Romagna Faentina – si legge in una nota – è entusiasta di contribuire al progresso della sostenibilità ambientale e alla promozione di stili di vita più sani e si augura che ‘Metrominuto’ possa diventare un modello positivo per altre comunità interessate a migliorare la mobilità pedonale e a creare città più vivibili e sostenibili".