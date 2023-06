’Metropolis’, capolavoro anticipatore Alle 21 con suono live all’Alighieri

Difficile che non venga citato dai critici quando si tratta di elencare i film che hanno fatto la storia del cinema. Metropolis è una di quelle pellicole da vedere e rivedere. La pellicola di Fritz Lang è del 1927 e con quasi un secolo di anticipo metteva sul piatto tanti temi attuali. La storia è ambientata nel 2026: città è caratterizzata dall’opposizione ma anche dall’interdipendenza fra i quartieri alti del privilegio e i bassifondi dello sfruttamento; il progresso tecnologico, che ha inasprito e non risolto le divisioni sociali, è ormai vicino a sostituire l’uomo con la macchina. Profezie a breve termine? No, perché comed etto questo ritratto del futuro risale al 1927 ed è firmato Fritz Lang e Thea von Harbou. Madre cinematografica di tutte le distopie e capolavoro del cinema espressionista, Metropolis sarà proiettato stasera alle 21 al Teatro Alighieri, onorando la tradizione che da anni vede Ravenna Festival unire cinema e musica dal vivo.

Presentata nella versione più completa mai ritrovata, frutto del raffinato restauro del Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung e della Deutsche Kinemathek e fornita dalla Cineteca di Bologna, la pellicola che ha largamente contribuito all’invenzione della fantascienza per il grande schermo è proposta con la colonna sonora creata ed eseguita live da Edison Studio. Il collettivo di compositori-esecutori (Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, Vincenzo Core, Andrea Veneri) si arma di strumenti acustici e tradizionali, objets trouvés e strumenti informatici. Il progetto è una commissione di Milano Musica e Ravenna Festival. La Metropolis-di-sotto è l’altra faccia della medaglia che rende possibile la vita di agi e sprechi degli abitanti dei grattacieli, il gemello oscuro della Metropolis-di-sopra in cui Freder (il protagonista), ha vissuto con tutta la spensieratezza dei privilegiati. Posto unico 15 euro (ridotto 12), under 18 5 euro.