"Mettere in sicurezza il ponte ferroviario di Bagnacavallo"

"Ho presentato in Commissione trasporti un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla preoccupante situazione del ponte ferroviario sul Lamone di Boncellino, a Bagnacavallo". A scriverlo è la deputata del Pd Ouidad Bakkali. "Dopo che le alluvioni di maggio hanno causato per ben due volte la rottura dell’argine sinistro del Lamone in prossimità del ponte ferroviario, i cittadini hanno più volte manifestato la loro preoccupazione. Una preoccupazione recepita dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Proni, che già a giugno ha formalmente chiesto risposte a RFI e al Governo sulla necessità di un intervento di messa in sicurezza e adeguamento dell’infrastruttura, senza ricevere alcun riscontro. Chiedo al ministro di sollecitare Rfi affinché predisponga in tempi rapidi e con la massima urgenza un progetto esecutivo, con lo stanziamento dei relativi fondi che consentano la sua cantierizzazione in tempi brevi, per risolvere in maniera definitiva il problema di sicurezza che il ponte ferroviario di Boncellino rappresenta per la comunità bagnacavallese".