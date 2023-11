"Mettere in sicurezza la circonvallazione"

Un incidente stradale fatale in un tratto di viabilità già oggetto di discussioni politiche. Da tempo la circonvallazione di Faenza è stata destinataria di interventi specifici legati alla sicurezza, ultimo dei quali l’installazione dei due Velocar come strumento di deterrenza all’alta velocità. Sulla questione tuttavia si è dibattuto anche per interventi più mirati, come l’installazione del new jersey, o spartitraffico centrale per dividere le carreggiate. Non a caso su questo punto è stato commissionato uno studio di fattibilità. Ieri, diverse sono state le forze politiche che hanno espresso il proprio cordoglio preannunciando per quanto accaduto nuovi interventi sul tema. Area Liberale: "Molte volte abbiamo espresso la necessità dello spartitraffico, anche con una mozione in consiglio comunale". Allo stesso modo Italia Viva: "Se ogni anno c’è un incidente mortale in quella strada vuol dire che c’è un problema. Il tema dello spartitraffico è urgente. Spendiamo cifre impressionanti in studi di fattibilità, ma l’unica cosa da fare è il new jersey. Nonostante sia stato installato l’autovelox il problema rimane". E il Popolo della Famiglia: "La tangenziale, al momento senza un divisorio, presenta notevoli criticità e un grosso indice di pericolosità".