"Mettere in sicurezza l’argine del Lamone"

La Pigna interviene sui problemi del territorio, dopo l’ennesima ondata di maltempo. L’attenzione di Veronica Verlicchi, capogruppo in Consiglio Comunale – si concentra sulla lunga crepa formatasi sull’argine del Lamone, nel tratto ricompreso tra Villanova e Glorie: "È spuntata subito dopo il passaggio dell’ultima piena, preoccupa fortemente tutti i residenti delle frazioni interessate. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini drammatiche dell’alluvione che ha devastato Traversara lo scorso settembre.

La messa in sicurezza del territorio contro il rischio alluvionale non può prescindere da tutta una serie di interventi che però, ad oggi, non sembrano essere tra le periodica della Regione e non solo. Il ponte sulla strada statale 16 che scavalca il Lamone e collega Mezzano e Glorie è uno di questi. Il ponte necessita di un urgente intervento di sollevamento, per evitare che lo stesso rappresenti un ostacolo per lo scorrimento del fiume verso il mare, causando conseguentemente, una rischiosa pressione sui gia fragili argini. Argini che rappresentano l’altra priorità- non dimentichiamoci che la Regione gia nel 2023 li aveva classificati come ad alto rischio di rottura senza però mai disporre i lavori di rinforzo".

"Per sollecitare i lavori di sistemazione degli argini del fiume Lamone e del ponte di Mezzano sulla strada statale 16 – conclude la Verlicchi – , ho inviato una richiesta al Prefetto affinché solleciti Regione ed Anas ad intervenire immediatamente. Ho, inoltre, chiesto al consiliare regionale Marco Mastacchi di presentare un’istanza in Assemblea Legislativa affinché l’Emilia-Romagna provveda a progettare e ad affidare con estrema urgenza i lavori di sistemazione degli argini del Lamone".