‘Mettersi in proprio’, un corso con il Lions club Il Lions Club Faenza Host organizza un corso gratuito per imprenditori che desiderano avviare una propria impresa. Il corso copre vari aspetti della gestione aziendale e le iscrizioni saranno devolute per sostenere progetti sociali. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0546.663666 o scrivere a lionsfaenza@libero.it.