Mezzano, cresce la protesta "Prima l’incendio, ora i cattivi odori Siamo ostaggi della discarica"

di Filippo Donati

Non immaginava di comprare casa di fronte a una discarica la 46enne Daniela Mattia, la quale, come gli altri residenti di Mezzano, in via dello Zuccherificio e nelle zone vicine, da un mese convive con la discarica di rifiuti alluvionali che ha visto la luce nella frazione posta nelle campagne a nordovest di Ravenna. "Posto come premessa che essendo stata risparmiata dall’alluvione la nostra frazione può considerarsi fortunata", mette le mani avanti la 46enne, "ci domandiamo cosa abbiamo fatto di male per essere costretti a convivere da un mese con i miasmi e gli insetti che sono alimentati da quelle migliaia di tonnellate di rifiuti. Era proprio necessario costruire quella discarica in un centro abitato?"

In altre parti del territorio è andata diversamente: a Faenza la discarica dei rifiuti alluvionali ha preso corpo in un’area industriale abbandonata nei pressi dell’autostrada, lontana da case e luoghi di lavoro. "Comprendiamo di essere in una situazione d’emergenza, non semplice da gestire, ma ci domandiamo se davvero non potesse essere fatto qualcosa nel corso dell’ultimo mese, e per quanto ancora questa situazione si protrarrà". Nel frattempo la discarica è stata investita anche da un incendio – sulle cui cause deve ancora essere fatta luce – che ha ulteriormente aggravato la situazione. "I residenti sono tornati a convivere con le mascherine e con i bruciori alle vie respiratorie che si presentano a cadenza quotidiana; si vive sigillati in casa anche nelle ore più calde, l’odore di materiali organici marci spesso riesce a penetrare anche negli interni, frequentare i propri giardini è difficilissimo, così come sono diventate off-limits pure le verdure e le piante aromatiche che qualcuno di noi coltiva nel proprio orto. Vivere così è quasi impossibile". Una pagina che non sarà voltata in tempi brevi: "l’incontro con la giunta – e nemmeno con il sindaco, ma con un assessore – è stato fissato per il 12 luglio: dobbiamo aspettarci quindi almeno un’altra decina di giorni in quest’inferno".

La soluzione per quei rifiuti alluvionali in realtà è già stata individuata, e non è facile dire ora se la pezza sia peggio del buco oppure se i due si equivalgano: le complessive 150mila tonnellate di rifiuti alluvionali romagnoli sono infatti destinate al terzo livello sopraelevato della discarica dei Tre Monti, nel territorio di Imola al confine con il comune di Riolo Terme: un capitolo che doveva essere chiuso ma che invece si è riaperto per questa emergenza, ferma restando la chiusura dell’impianto nel 2024.

La notizia non è ovviamente stata bene accolta fra i residenti di quelle colline: una parte di collina che si era reinventata quale una delle capitali dello sporta all’aria aperta – su queste strade si sono disputati i mondiali di ciclismo non più tardi del 2020 – e che ora si ritrova a convivere con quella catena montuosa di rifiuti alluvionali che attualmente giace accatastata in varie parti della Romagna. Non il miglior biglietto da visita per il turismo sull’Appennino.