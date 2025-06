Mezzano Estate, si alza il sipario. E Casa Ruffini apre le sue porte

Da quasi due decenni allieta le serate d’estate e lo farà anche quest’anno per la 19ª volta. Infatti, inizia dopodomani Mezzano Estate la rassegna di eventi che animano l’Arena di Mezzano nel Giardino Camilla Ravenna e che si terranno fino al 7 agosto con artisti di grande talento e tante novità. Giovedì, la prima serata della Rassegna, sarà a cura del circolo Arci di Mezzano con Gambe in Spalla Teatro e ’Il sogno’, uno spettacolo di bolle di sapone. Domenica sera, invece, sarà il turno della Teacher’s Band e il loro concerto di musica pop, rock e jazz: i componenti della band sono tutti insegnanti del ravennate e l’incasso verrà devoluto alla biblioteca Ruffini per l’acquisto di libri sulla storia della Romagna.

Un altro concerto è previsto per martedì 1 luglio con i giovanissimi mezzanesi The Black Ink mentre giovedì 3 luglio Max De Giovanni presenta il suo libro ’Cercando Tobia’, sulle tracce del bisnonno di Mezzano scomparso nella grande guerra. Lunedì 7 luglio sarà la volta di Vittorio Bonetti e Gianni Parmiani e del loro "80 libertà", storie, parole e musica organizzato in collaborazione con la sezione Anpi di Mezzano. Il mercoledì successivo sarà la volta de ’Il miracolo della mula’ spettacolo di burattini in baracca a cura del Laborincolo. Spettacolo di marionette, burattini e pupazzi anche il 15 luglio con ’Pu-Pazzi d’amore’ con All’Incirco. Nel mezzo, sabato 12 luglio, Muddy Tracks, concerto della Rock Blues Cover Band. Le ultime tre serate sono in programma il 21 luglio con "Gio Gasdia Band" un rock alternativo femminile e raffinato, martedì 5 agosto con Filippo Mazzotti e Samuele Lodetti e il loro concerto acustico ’Fingerstyle Madness Romagna Tour’, infine giovedì 7 agosto va in scena ’Cappuccetto, il lupo e altre storie’, teatro di figura e narrazione con Drammatico Vegetale con cocomerata per tutti i presenti a fine spettacolo.

Inoltre è stata aggiunta una serata speciale, sabato 19 luglio a Casa Ruffini, in via Reale 125 a Mezzano, la Casa-Studio del pittore Giulio Ruffini che nel 2023 ha ottenuto il riconoscimento di ’Casa e studio delle persone illustri dell’Emilia Romagna’ e la famiglia Ruffini ha deciso di aprire le porte della casa per uno spettacolo unico. È in programma ’Fata mata’ con Nevio Spadoni, Lorenzo Mariani e Martin Snidaro e il terzetto per voci romagnole liberamente ispirato all’Orlando Furioso. Tutte le serate iniziano alle ore 21,15, sono a offerta libera e non occorre prenotare. u.b.