Mezzano, la discarica post alluvione "Rifiuti sgomberati entro lunedì" Proteste dei residenti per la puzza

Entro il 31 luglio sarà bonificata completamente la discarica di Mezzano, allestita per i rifiuti alluvionali dopo il disastro che ha colpito una corposa fetta del territorio a maggio. È quanto ha fatto sapere al Comune Hera, che a questo lavora da settimane. La multiutility, dal canto suo, al momento rifiuta di rilasciare dichiarazioni in merito. Che i rifiuti sarebbero stati un grosso tema nel post alluvione era evidente: in pochi giorni se ne sono prodotti 100mila tonnellate in tutta la Romagna. Nel Ravennate erano state create tre discariche: una a Mezzano, una a San Pancrazio e una a Faenza. Nella prima, come noto, il 21 giugno è scoppiato un incendio che ha richiesto parecchi giorni di lavoro per essere spento. Già nei momenti più concitati i rifiuti non intaccati dalle fiamme sono stati portati altrove, e già all’indomani dell’episodio Hera si è impegnata per smaltire tutto e dismettere quell’area, che si trovava alle porte del paese, non lontano dalla stazione ferroviaria, e occupava 1,5 ettari. Nel corso di un incontro dei giorni scorsi, la stessa Hera ha promesso ai cittadini che a breve avrebbe smaltito tutto quello che è ancora nella ex discarica. Del resto, dopo l’incendio il malcontento è divenuto diffuso, oltre a essere ora più palesi i rischi.

"In realtà l’area è quasi del tutto libera, è rimasta solo una piccola parte dei rifiuti alluvionali, dalla strada non si vedono nemmeno – spiega Gloria Natali, consigliera comunale Pd che vive a Mezzano, da sempre attiva per i problemi del paese –. Ci è stato detto che entro il 31 luglio sarà smaltito tutto". Resta però un problema: il cattivo odore lamentato da tanti in zona. "Si sente in certe ore e solo in certe aree, come via Zuccherificio. Sembra pesce marcio – prosegue Natali –. Nei giorni scorsi sono andata a fare un sopralluogo con la presidente del Consiglio territoriale Federica Sabini. In via Zuccherificio c’era puzza, accanto alla discarica no: non abbiamo capito, quindi, da dove venga l’odore. Siamo andate anche lungo tutti i fossi, ma non c’è niente. Ora aspettiamo che finiscano le operazioni, che venga fatta la bonifica dell’area e speriamo che sparisca. Del resto abbiamo fatto la nostra parte in una tragedia".

Sara Servadei