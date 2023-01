Mezzano, si riunisce il Consiglio Si parlerà del ponte di Savarna

Si parlerà anche dei lavori al ponte di Grattacoppa stasera, nella riunione del Consiglio territoriale di Mezzano, alle 20.45 nella sala Fonsetti dell’ufficio decentrato in piazza della Repubblica 7. Tra i punti che verranno discussi c’è infatti un aggiornamento sullo stato dei lavori a Savarna e nello specifico il ponte di Torri-Grattacoppa, la tensostruttura per le attività sportive e la rotonda tra via Basilica, via Molinazza e via Fenaria Vecchia. Tra i tre cantieri, quello del ponte è il più discusso: i lavori, iniziati a marzo 2021, dovevano finire entro febbraio 2022 ma sono ancora in corso, con molti disagi per i residenti.

All’ordine del giorno ci sono poi anche la redazione e l’approvazione del ‘Rapporto sullo stato dei problemi del Consiglio territoriale’ e un aggiornamento sulle priorità.