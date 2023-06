Mezzi di spurgo in tre strade

Si continua a pulire senza sosta nelle tante vie della città colpite dall’alluvione, anche (e giustamente) nei festivi. Oggi dalle 7.30 alle 18 la squadra dei mezzi per lo spurgo, coordinati dal Comune di Faenza per gli interventi nelle fognature pubbliche e per lo svuotamento

di cantine e garage, saranno operativi nelle vie Fadina, Marini e Bondiolo, in quest’ultima dall’intersezione con via del Carmine. Vista l’esigua larghezza delle strade in questione, il traffico sarà interrotto e non sarà possibile uscire da garage e corti interne.

Ai residenti il Comune chiede di non lasciare le auto in sosta lungo la strada per l’intera giornata di oggi e di essere presenti sul posto nel caso si necessiti delle operazioni di spurgo e pulizia dai fanghi dalle proprie cantine e garage.