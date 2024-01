Mezzi ecologici al porto. La barca mangiaplastiche e una gru per la banchina

Contributi a fondo perduto per 4 milioni e 178 mila euro per l’acquisto di mezzi di banchina ad alimentazione "verde". L’Autorità portuale presenta questa possibilità oggi in un incontro con terminalisti e concessionari del porto di Ravenna. Tra i progetti "green ports" finanziati nell’ambito del Pnrr, vi è anche l’acquisto di una barca ecologica per la raccolta delle microplastiche con una spesa prevista di 1 milione 974mila euro. Si tratta di un’iniziativa avviata dal Mase, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a sostegno degli interventi per l’efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 e di altri inquinanti nei porti e per promuovere la sostenibilità ambientale delle attività portuali. Nel primo caso, l’Autorità portuale uscirà con un bando, di cui è in attesa delle ultime indicazioni da parte del Mase, atteso entro qualche settimana. "L’iniziativa – commenta Angelo Mazzotti, dirigente della Direzione Transizione al digitale e sostenibilità ambientale – è molto rilevante: l’autorità portuale contribuirà fino al 40% del costo necessario per l’acquisto di un mezzo elettrico, per un massimo di 300mila euro, che può essere una gru, un carrello elevatore, un nastro trasportatore; l’importante è che operi in banchina. Con questo meccanismo avranno la possibilità di partecipare anche soggetti che vogliono rinnovare o modificare il loro parco mezzi non necessariamente con investimenti impegnativi". Sempre nell’ambito dei progetti "green ports", sarà acquistata un’imbarcazione ecologica per la raccolta di materiali galleggianti e microplastiche nel canale Candiano, alimentata da fonti energetiche rinnovabili. "È molto innovativa – spiega Mazzotti –, non penso ce ne siano altre nei porti italiani, e potrebbe essere usata anche per monitoraggi ambientali, come la qualità dell’aria e dell’acqua lungo il canale con una raccolta importante di dati". Per gli acquisti dei mezzi di banchina e della barca ecologica saranno erogati i contributi solo se entro il 30 giugno 2026 verranno rendicontate le spese, collaudati e messi in opera. I fondi sono stati impegnati a bilancio a fine 2023 e quindi già disponibili. A breve, l’Autorità portuale emetterà entrambi i bandi.

Maria Vittoria Venturelli