Mezzo etto di cocaina in cucina

Poco più di mezz’etto di cocaina. E’ la quantità di droga costata l’arresto in flagranza al 41enne Noè Burzatta. I carabinieri della Stazione di via Alberoni lo hanno controllato venerdì sera in una via alle porte del centro nel contesto di un servizio antispaccio. Il 41enne in quel momento si trovava al volante di una Peugeot. La perquisizione personale ha restituito esito negativo. A domanda specifica – secondo quanto ricostruito dall’accusa -, l’uomo ha ammesso di custodire stupefacente nel proprio appartamento. In particolare circa 55 grammi di polvere bianca si trovavano in un involucro dietro a un’anta della cucina. Mentre un altro grammo e mezzo circa era dentro a una tasca di un giubbotto appeso all’attaccapanni. A quel punto il 41enne è stato dichiarato in arresto e il pm di turno Stefano Stargiotti ha deciso per lui la misura precautelare dei domiciliari in attesa di comparire in tribunale. Ieri mattina davanti al giudice Federica Lipovsceck e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, per il 41enne, difeso dall’avvocato Luca Donelli (ieri sostituito dall’avvocato Giacomo Scudellari), è arrivata la convalida dell’arresto e la custodia cautelare ai domiciliari in attesa del processo fissato per fine luglio.