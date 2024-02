Mezzo milione di chilometri in bicicletta

Tempo di bilanci per la seconda edizione del progetto ‘Bike to Work’, iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna per incentivare la mobilità sostenibile, contribuire a uno stile di vita sano e voluto per contrastare l’inquinamento atmosferico. ‘Bike to Work’, attraverso un incentivo economico, 20 centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta, vuole quindi incoraggiare l’uso della ‘due ruote’ per i dipendenti di aziende che hanno aderito all’iniziativa e che negli spostamenti decidono di lasciare a casa l’auto andando a lavoro in sella alla propria bici. Nel 2023 nel territorio faentino le realtà imprenditoriali che hanno aderito al progetto sono state 127 per 1.134 utenti che in totale hanno percorso oltre mezzo milione di chilometri (per la precisione 563.098 chilometri), effettuando 174.876 viaggi ‘casa-lavoro’ e viceversa. Il saldo del risparmio di CO2 nell’atmosfera è stato di quasi 79 tonnellate. Sempre sul fronte dei numeri, ai fruitori dell’iniziativa la Regione ha destinato in totale 87.457,42 euro.

Analizzando invece i dati raccolti dall’App che monitora gli utenti, ciascun utente ha percorso in media 3,22 chilometri per ogni viaggio, quindi 6,44 chilometri al giorno, considerando andata e ritorno. Tenendo presente che l’incentivo previsto per ogni chilometro percorso è di 20 centesimi, il guadagno medio giornaliero è stato di 1,30 euro. A questi però si deve aggiungere il risparmio medio di 12 centesimi al chilometro (circa 77 centesimi sui chilometri percorsi da ciascun utente al giorno) per aver lasciato a casa l’automobile, cifra che si ottiene tenendo conto del costo medio del carburante e dei consumi dei veicoli. Sommando la cifra di questa parte con gli incentivi attribuiti ai ‘pedalatori’ che hanno aderito al progetto ‘Bike to Work’, il guadagno totale sale a oltre 2 euro al giorno. In totale, considerando gli oltre 563.000 chilometri percorsi in bicicletta, si arriva a un risparmio di 67mila euro di carburanti in un anno. Il progetto oltre a portare un guadagno economico ai fruitori permette inoltre di far risparmiare tempo durante gli spostamenti, soprattutto nelle ore di punta, facendo diminuire, allo stesso tempo, la congestione del traffico oltre a contribuire a rendere più pulita l’aria. Vista la grande adesione di molti dipendenti, diverse aziende faentine si sono attrezzate creando parcheggi coperti per le biciclette e invece c’è chi ha messo a disposizione, saggiamente, flotte di ‘e-bike’ da usare gratuitamente. Il monitoraggio dell’attività è stato effettuato attraverso l’App ‘Wecity’, in grado di rilevare i km percorsi e la CO2 risparmiata da ciascun lavoratore che utilizza la bicicletta, sia tradizionale che a pedalata assistita, depurandoli dai tratti eventualmente percorsi con auto o treno.