Mezzo secolo ballando insieme. Grande festa per il gruppo ‘I Fiori’

Una grande festa, un ritrovo, per ripercorrere cinquant’anni di storia e balli romagnoli portati avanti con passione e creatività dal gruppo spettacolo ‘I Fiori’ di Faenza. Domani sera alle 21, nella sala da ballo ‘Kiss’ del circolo ‘I Fiori’ in via di Sopra 34 a Faenza, si celebrerà il mezzo secolo della fondazione del gruppo spettacolo e avrà luogo un incontro dal titolo ‘Ancora un Valzer’ per onorare questo importanate anniversario. All’appuntamento speciale non potrà mancare chi ha ballato con il gruppo ripercorrendo, in una sorta di antologica, cinquant’anni di danze. Durante la serata non mancheranno testimonianze e racconti per scoprire le varie tappe del gruppo, fondato l’11 maggio del 1974 da Roberto Caselli e Giuliana Utili, che ha girato l’Europa. Saranno presenti anche i due figli della coppia, Jury e Gessica Caselli, e tanti ballerini che si sono susseguiti in questi anni. Inoltre, verranno ricordati con affetto quelli che non ci sono più. La serata sarà allieta dalla musica di Veronica & Jastin quartet.

Gabriele Garavini