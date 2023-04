Mezzo secolo dopo Riuniti ex lavoratori Anic "Al tempo si discuteva tanto della salute"

Dei quarantacinque e forse più che erano mezzo secolo fa al laboratorio analisi della ‘Società Chimica Ravenna’ all’isola 22 dell’Anic, si sono ritrovati in una decina alle ‘Tre briscole’ di San Pietro in Campiano. "Molti sono morti, molti non sono riuscito a trovarli, sarà per la prossima volta" annota Bruno Angeli, l’ideatore dell’iniziativa.

Turnisti e giornalieri che per lunghi anni hanno lavorato a stretto contatto con il Pvc, il Polivinilcloruro attenuto dalla polimerizzazione in acqua del Cvm, il Cloruro di vinile monomero che allora si sapeva solo essere tossico e che poi nei primi anni Ottanta il professor Cesare Maltoni mise all’indice, proprio in una assemblea dentro al Petrolchimico (che era diventato Enichem) per le sue altissime potenzialità tumorali.

Tutti testimoni di un tempo in cui la questione della salubrità degli ambienti di lavoro soffriva di conoscenza scientifica. Ad esempio non si dava spiegazione della decalcificazione delle ossa delle mani. E dal mare dei ricordi emersi durante l’incontro conviviale, il racconto di un aneddoto, sia pure riferito a metà anni 60, pennella magistralmente quei tempi: "La polimerizzazione del Cvm in acqua avveniva all’interno di autoclavi il cui serbatoio dopo ogni processo doveva essere ripulito. Per farlo intervenivano operai di ditte esterne, in appalto, pagati a cottimo, più risultati, più paga. Per pulire occorreva entrare nei serbatoi e scrostarli con raschietti di rame, per evitare scintille. Prima di far scendere gli operai, sapendo della tossicità del Cvm, veniva calata una gabbia con il canarino!". Dicevamo dei presenti, oltre ad Angeli (che da anni risiede a Montepetra, nell’alto Cesenate): Francesco Albonetti, di Riolo Terme, Franco Calizzano, Antonio Bacchini, Nicola De Tommaso e Giancarlo Guerrini, di Ravenna, Vitaliano Bagnara di Granarolo Faentino, Marcello Bissi di Coccolia e Giovanni Vitali di Savignano.

Racconta Bruno Angeli cui l’idea di questo incontro era venuta al tempo del lock down per il Covid: "È stata una ricerca lunga, ho contattato alcuni colleghi con cui ero in amicizia e ricordo dopo ricordo sono riuscito a compilare una lista di 45 nomi, gente di Ravenna, Bagnacavallo, Brisighella, Fognano, Godo, Lugo, Bagno di Romagna, Cesena. Di questi ho poi scoperto che dodici erano deceduti. Per dieci non ho trovato riferimenti telefonici e spero che magari si facciano vivi loro alla mia mail [email protected] Gli altri avevano difficoltà a muoversi. Pensi che all’incontro a San Pietro in Campiano c’era anche un nostro capoturno che ha 90 anni, Calizzani!"

Angeli fu assunto l’11 febbraio 1971, aveva 29 anni, era sposato e padre di tre bambine, Sara, Silvia e Simona. Prima paga, 55 mila lire al mese, con tredicesima e quattordicesima. Ultimo stipendio, al 31 dicembre ’84, un milione e mezzo. "Molto più di un mio amico professore". Diplomato chimico, fino ad allora aveva lavorato per la Face Standard (telefonia) e aveva poi avviato a Gambettola, sua città d’origine, una libreria con vendita anche di dischi. "Sono innamorato delle letture" sottolinea. Tanti, si diceva, i ricordi affiorati, in primo luogo le lotte dei lavoratori, a volte non in linea con le scelte del sindacato. "Negli anni 60 c’erano stati scioperi duri, con picchetti. Era anche accaduto che un collega, che era riuscito ad andare di nascosto al lavoro, a fine turno, per timore di essere scoperto dai compagni, si era nascosto così bene che dovettero andare col megafono a rassicurarlo e farlo uscire!"

All’Anic il sindacato più forte era la Cisl e lo stesso Angeli era stato eletto delegato di reparto. Ma rinunciò perché non approvava la scelta del sindacato di monetizzare i lavori più rischiosi anziché pretendere tutela della salute. "C’erano discussioni talmente appassionate che un a sera a fine lavoro accompagnai a casa il sindacalista Sergio Graziani e non avvertii mia moglie. A notte, allarmata venne a cercarmi lungo la Baiona, temendo in un incidente. Alla portineria le dissero che mi avevano visto uscire con Graziani… La situazione, nell’ambiente di lavoro, cambiò con l’avanzare delle tecnologie molte attività che facevamo manualmente nel laboratorio e con forte diffusione di vapori, vennero affidate alle macchine".

Ancora, a tener banco, la nostalgia per quei tempi in cui molti di noi puntavano a una sempre maggiore specializzazione, a ricercare soluzioni innovative per risolvere problemi quotidiani, poi la tristezza per la perdita dei posti di lavoro: all’Anic nel 1960 i dipendenti erano migliaia, oggi solo centinaia. "E abbiamo ricordato Cesare Maltoni quando venne in fabbrica a parlarci della cancerogenicità del Cvm. Fu anche per questo che a fine ’84 mi licenziai".

Carlo Raggi