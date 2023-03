Mezzo secolo fa nacquero i quartieri

Fra il 1971 e il 1973 a Faenza nacquero i primi organismi di partecipazione diffusa, i quartieri. Il territorio comunale fu diviso in nove zone: tre in città, Centro storico, Borgo D’Urbecco e Zona Industriale (il cui confine andava da via degli Insorti all’autostrada) e sei nel forese, vale a dire Reda, Pieve Cesato, Granarolo, Errano, Formellino, Sarna. Il quartiere più popoloso era il Centro storico con quasi 15mila abitanti, quello con minor numero di abitanti, Pieve Cesato con 2.496 abitanti.

Il 12 novembre le prime elezioni in cinque quartieri del forese con affluenza del 70%.

A cura di Carlo Raggi