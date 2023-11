Mg Technology, voglia di crescere

Da dipendenti a imprenditori. Così nasce l’avventura di Tommi Mazzotti ed Enrico Gherardelli che, dal 1° agosto, hanno aperto ufficialmente Mg Technology srl, azienda metalmeccanica di precisione, specializzata nella produzione di componenti meccanici, utilizzando macchine Cnc a 5 assi, fondata con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e di alta qualità per le esigenze del settore industriale. Ex dipendenti di una nota azienda della zona, decidono assieme di avviare questa avventura, proponendosi nel settore della metalmeccanica di precisione. Tommi Mazzotti è entrato nella stessa azienda, dove già Enrico lavorava, circa dieci anni dopo, successivamente al diploma di quinta superiore. Da quel giorno, poco a poco, è nata una piccola interconnessione tra i due che ha portato a maturare negli anni un ottimo rapporto.

Enrico Gherardelli vanta oltre 20 anni di esperienza come operatore alle macchine Cnc. È stato anche capo turno del reparto produzione. Successivamente è stato riqualificato e aumentato di grado, diventando programmatore con ausilio di sistemi di Cad-Cam all’avanguardia. "Ad oggi, siamo posizionati in un capannone di circa 600 metri quadrati in via Malpighi con, all’interno, due centri di lavoro a 5 assi e una Fidia con rotobascula e piano fisso 3+2 affiancato con campo di lavoro di 300x300x300. A fianco, il nuovo acquisto, una doosan Dvf5000, 5 assi, con campo di lavoro di 500x500x500. In ausilio a questi 2 macchinari, abbiamo un settore dedicato a setting e assemblaggio utensili di utilizzo. Accanto al settore produzione è presente una sala dedicata al controllo qualità dei componenti eseguiti. All’interno dell’organico troviamo anche due troncatrici, una semiautomatica ed una automatica, una micropallinatrice ed il gruppo compressore per il corretto funzionamento di tutti i macchinari presenti all’interno". I primi feedback sono già incoraggianti: "Attualmente – hanno proseguito Tommi Mazzotti ed Enrico Gherardelli – i clienti abitudinali sono le grandi aziende del distretto Faentino. Abbiamo avuto un gran riscontro dovuto alla velocità con la quale seguiamo il processo produttivo dei lavori richiesti, senza tralasciare la qualità e per la tempestività". Poi ci sono gli obiettivi: "Anche se non sarà facile costruire qualcosa partendo da zero, le prospettive e la voglia di crescere e investire sono tante. Tempo al tempo, siamo sicuri che si potrà investire in tanto altro, facendo crescere l’azienda di pari passo alle nostre idee, con l’acquisizione di altri macchinari e chissà, magari anche un adempimento di metratura sul quale dare locazione ai nuovi investimenti". Questa è tuttavia la fase del collocamento sul mercato: "Al momento siamo molto concentrati sulla ricerca del cliente, in quanto siamo alla base delle fondamenta della piramide. Vorremmo prima di tutto costruire un basamento solido e stabile con aziende, per poi dedicarci anche ad altre attività. Quali? Come biglietto da visita, non cerchiamo solo ore di lavoro a servizio di aziende esterne. Abbiamo notato, specialmente in questi ultimi anni, un calo notevole di ragazzi che non prendono interesse per questo lavoro. Dovuto a cosa? Le motivazioni sono molteplici, ma resta l’importanza dell’industria manifatturiera in Italia. Mg Technology, con le proprie competenze e con la propria esperienza, vuole mettersi sul mercato anche come formazione e assistenza, a supporto di scuole e aziende nel Faentino e non, creando una sorta di Academy dove poter trasmettere a giovani un mestiere che purtroppo ha perso di interesse, ma più tecnologico di quanto non si pensi".