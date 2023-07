"Mi si riconosca come padre: quel neonato è anche mio"

Lui di origine straniera ma da anni residente a Faenza. E lei una ragazza nata e cresciuta in un centro della Bassa Romagna da famiglia romagnola. Una relazione per un certo periodo possibile. Ora però tra i due ex, di mezzo non ci sono solo due cause civili, tra cui una per l’affidamento di un neonato. Ma pure due denunce penali: una fatta da lei a suo tempo per minacce gravi. E un’altra appena depositata da lui per sottrazione di minore, minaccia, tentata estorsione e altro ancora.

Una storia intricata e all’apparenza senza lieto fine, partita da un fidanzamento del 2020 che, almeno agli occhi di alcuni conoscenti della coppia, appariva molto solido. Secondo quanto rappresentato agli atti dal suo legale - l’avvocato manfredo Nicola Montefiori -, il ragazzo, lavorando come impiegato per una ditta del territorio, era riuscito ad acquistare casa chiedendo un mutuo. L’obbiettivo era quello di trasferirsi tra le nuove mura domestiche con la fidanzata e i genitori. Dopo diversi mesi lei aveva scoperto di essere incinta. Tuttavia di lì a poco le cose erano drasticamente mutate.

Secondo la prospettazione del ragazzo, pur essendo entrambi felici dell’imminente liete evento, avevano dovuto fare i conti con l’opposizione della famiglia di lei, assai poco lieta del fatto che la figlia consolidasse una unione mai gradita. Nella primavera dell’anno scorso l’atteggiamento della giovane agli occhi del fidanzato era cambiato radicalmente manifestandosi in frequenti litigi, sia di persona che attraverso messaggi telefonici.

Un confronto presto degenerato in insulti e minacce. Secondo quanto delineato da lui, si trattava però di una modalità manifestata da parte di entrambi con la giovane romagnola giunta a suo dire a inserire frasi che aveva recepito come di discriminazione razziale, arrivando ad esempio a scrivere di essersi pentita di avere generato un figlio "con sangue (nazionalità dell’ex, ndr) nelle vene".

Le schermaglie reciproche erano andate avanti per giorni: lei sarebbe arrivata a offrire a lui una somma affinché rinunciasse alla dichiarazione di paternità. Al rifiuto del ragazzo, sarebbe seguita una frase di questo tenore: se non disconosci il figlio che sta per nascere, ti denuncio.

Lui aveva persistito. E la denuncia, per minacce gravi, era stata depositata con allegato tanto di video postato su un social network nel quale lui mostrava una pistola giocattolo. Immagini - secondo la difesa - risalenti a un periodo quando ancora i due non si conoscevano neppure.

Di fatto la denuncia aveva portato a un divieto di avvicinamento alla ex. Il giovane, attraverso il suo legale, dopo alcuni mesi era riuscito a ottenere la revoca della misura cautelare: ma ormai il bambino era nato in un’altra città e senza che la madre dichiarasse chi era il padre, assegnando così solo il proprio cognome.

L’ex fidanzato aveva saputo di essere presumibilmente divenuto padre solo grazie a un accesso all’anagrafe. E così era seguito il deposito di due ricorsi: il primo per ottenere la dichiarazione di paternità e il secondo per ottenere la disciplina di affidamento e collocamento.

A questo punto si arriva a ieri mattina quando è partita l’udienza per l’affidamento del bimbo: ma per problematiche processuali, la decisione potrebbe slittare in avanti. Nel frattempo il piccolo festeggerà il compleanno senza che – come ha fatto presente il suo avvocato –: il ragazzo sia riuscito ancora a vederlo. Il giovane, alla luce di quanto fin qui accaduto, ha da ultimo deciso di denunciare la ex. Intanto è iniziato a suo carico il processo per la prima denuncia presentata da lei alla fine della loro storia.