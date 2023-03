"Mia figlia, ricoverata con l’anoressia Sua sorella è stata la prima a capire"

Rebecca (nome di fantasia) ha 16 anni e soffre di anoressia. Ha trascorso poco meno di tre mesi ricoverata all’ospedale di Ravenna e sta portando avanti un difficile percorso di uscita dalla malattia. Al suo fianco c’è la sua famiglia, tra cui suo padre.

Quando si è accorto della malattia di Rebecca?

"Sul finire dell’estate. Siamo al lavoro a pranzo, ma lasciamo sempre qualcosa per le nostre figlie: ci siamo accorti che il cibo avanzava e ci siamo allarmati".

Come ha capito che i sospetti purtroppo erano fondati?

"La nostra figlia più grande è stata perspicace, ci ha detto: ’Guardate che anche quando siamo con gli amici Rebecca non mangia’".

Neanche fuori mangiava?

"Esatto, o evitava direttamente quel tipo di uscite. Ci hanno spiegato che è tipico dell’anoressia: a casa dice che ha mangiato fuori, fuori dice che ha mangiato a casa".

Cosa avete fatto?

"Ci siamo mossi col medico di base e poi con la psicologa di comunità. L’équipe per i disturbi alimentari, che ringrazio, ci ha preso in carico subito".

A quel punto Rebecca era dimagrita già molto?

"Sì, ma spesso vestiva con abiti larghi e si faceva fatica a capire quanto. Non è mai stata grassa, ha sempre avuto un fisico asciutto. In vacanza, durante l’estate, non ci avevamo fatto troppo caso: pensavamo che fosse un periodo, durante l’adolescenza..."

Come ha reagito all’inizio del percorso?

"In pratica non ha reagito. Si è fatta accompagnare alle visite, nei colloqui sembrava accondiscente ma in realtà faceva fatica a rispettare porzioni e dosi".

I medici sostengono che in molti casi le ragazze anoressiche siano perfezioniste. È così anche sua figlia?

"Sì, molto. E dopo le prime visite aveva iniziato a chiudersi molto in camera, da sola".

E poi c’è stato il ricovero...

"Mangiava sempre meno e non rispettava le prescrizioni, finché i parametri non erano più compatibili con una vita normale".

Ora va meglio?

"Dopo le dimissioni avrebbe dovuto aumentare le porzioni, ma poi ha ripreso a restringerle. È ancora a rischio. Si parla di 35 anni per uscire dal disturbo".

Sua figlia ora è consapevole di avere un problema?

"Ancora no. Arrivare a quel punto sarà un bel passo".

sa.ser