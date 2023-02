Mia madre, grave, da ore al Pronto soccorso

Mia madre è arrivata al Pronto soccorso stamattina alle 10.30 con l’ambulanza: al triage le è stato dato il codice rosso per un sospetto ictus, dopo quello che aveva già avuto alcuni mesi fa. Da allora sono passate ore, siamo arrivati così a metà pomeriggio, e lei è ancora nello stesso stato in cui è arrivata, apparentemente abbandonata a se stessa: è nella stanza dei codici rossi e non risponde agli stimoli. Le hanno fatto solo un prelievo del sangue di cui tuttora non conosciamo l’esito, e non mi risulta che siano stati eseguiti altri esami o visite mediche. So che se la situazione è questa non è per colpa del personale del Pronto soccorso: sono oberati di lavoro, con molti pazienti di cui prendersi cura. I medici sono pochi e devono curare tutti. Ma certo è che così il sistema sanitario non può funzionare perché non può essere che una persona nelle condizioni in cui si trova mia madre venga lasciata in quello stato per tante ore.

Ho parlato con altre persone che aspettano al Pronto soccorso, una signora mi ha raccontato che è qui da ieri mattina e ancora non le hanno detto nulla: anche questo lo trovo inaccettabile. Occorre fare qualcosa per assistere meglio i pazienti, per evitare sofferenze a loro e a noi parenti in pensiero.

Lettera firmata