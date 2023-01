"Mia sorella rapinata, ma è una tosta E ha inseguito il malvivente"

"Mia sorella non c’è stamattina, ma mica perché sta male: doveva fare la denuncia, rifare la serratura di casa... In quella borsa c’era tutto". Il giorno dopo la rapina Sabrina Bernardini, cotitolare della tabaccheria di via Faentina 71 assieme alla sorella Manuela, è incredula. In tanti anni di lavoro è la prima volta che la sua attività subisce una rapina. "C’era Manuela ieri sera, e lei è una tosta – racconta –. Ha avuto spirito, anche dopo essere stata aggredita". Ripercorre quindi la serata di sua sorella: "È successo mentre stava chiudendo. Era qui fuori, sul marciapiede, china perché stava abbassando la serranda. A un certo punto un delinquente le si è avvicinato e le ha spruzzato del gas urticante in faccia. Lei non lo ha visto, non si era proprio accorta di lui fino a quel momento". E pur colta di sorpresa Manuela Bernardini, come racconta sua sorella Sabrina, non si è arresa passivamente all’aggressione: "Lui è scappato in via Calatafimi e lei gli è corsa dietro urlando, anche se non vedeva niente. Non ha visto niente di lui: neanche se avesse il volto travisato o no". Dopo poco la vittima si è purtroppo dovuta arrendere al bruciore agli occhi: "Tra lo choc e lo spray urticante non ce l’ha più fatta, lui è riuscito a dileguarsi – prosegue Sabrina Bernardini –. Intanto alcuni residenti della zona erano scesi a soccorrerla e da lì sono stati chiamati i carabinieri". Ora i militari hanno sequestrato le immagini delle telecamere: da lì si spera di poter risalire all’identità del delinquente.

Nella borsa la tabaccaia aveva tutto: le chiavi di casa, il cellulare e soprattutto un incasso da diverse migliaia di euro. Una cifra che Sabrina Bernardini non vuole nominare più: "Siamo una tabaccheria, qui si fanno piccoli acquisti: la gente paga in contanti. Il problema è che con la crisi in zona ultimamente hanno chiuso diverse attività: non c’è più la banca, non c’è più l’edicola. Di sera non passa nessuno, occorre fare qualcosa per rendere questa zona più sicura. Ora il pensiero di uscire di qui mentre fuori è buio mi spaventa. C’è troppa criminalità a Ravenna, occorre farsi qualche domanda".

Già nei prossimi giorni, intanto, Manuela Bernardini tornerà al lavoro: "Non è andata al Pronto soccorso, stava bene – assicura sua sorella –. L’importante, comunque, è che non le abbia fatto del male. Non l’ha minacciata, non l’ha costretta a mettersi a terra. Almeno questo".

Sara Servadei