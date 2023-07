Mia zia Dina, donna di una volta Arrivata ai cent’anni

Fa sempre un certo effetto quando una persona arriva a compiere cento anni, in quanto è un traguardo eccezionale, superiore alla media, anche se oggi la vita si è allungata. Prendo spunto dal recente festeggiamento per il centesimo compleanno di una donna di nome Dina, che si dà il caso sia mia zia, avvenuto alla residenza per anziani ‘Baronio Pallavicini’ con tutti i parenti: figlio ,nuore, nipoti e pronipoti, il personale al completo, con la presenza dell’arcivescovo Ghizzoni e dell’assessore Molducci. Ad allietare il pomeriggio, i giovani ballerini di Malpassi e la gigantesca torta fatta preparare per l’occasione dalla nuora Iolanda. Quella giornata mi ha dato modo di riflettere sulla vita di Dina e delle donne ’di una volta’, certamente di tempra diversa. Dina, come tante altre, già a 15 anni ha fatto l’esperienza della risaia percorrendo chilometri e chilometri in bicicletta per strade allora polverose, ma ritornando a casa cantando, per alleviare la fatica. Sì, cantavano le cante romagnole che il dottor Bruto Carioli insegnava alle mondine nella camerata dei canterini.

Fatica, lavoro, sacrifici, rinunce, pochi divertimenti, ma sani; un altro mondo se paragonato all’oggi, e lo dico nel bene e nel male. So che tante di quelle donne per non abbandonare la famiglia e i figli soprattutto, hanno subìto continue violenze e prepotenze da parte dei mariti. Qualcuna ha saputo imporsi, ed ecco la figura dell’azdóra (la reggitrice), farsi comunque perno della famiglia, magari numerosa, con più figli e cognati scapoli da custodire oltre al marito. Abbiamo visto donne di grande tempra protagoniste nella lotta contro l’oppressione nazi fascista e morire da eroine. Non è da rimpiangere quel passato, ma occorre comunque considerare che certi cosiddetti valori, oggi sono scemati, o vengono ridicolizzati. Per esempio, il senso della famiglia, dello stare assieme e condividere, la capacità di sapersi compatire (che sembra una brutta parola) e di sacrificarsi (altro termine che suona male). Di questi tempi spesso basta un nonnulla per lasciarsi; peraltro le violenze domestiche sono ancora presenti. Spesso per esigenze lavorative i figli vengono affidati ai nonni o lasciati in strutture per tutta la giornata. Nessuno vorrebbe ritornare al passato, ma, come diceva lo scrittore Orazio: "sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum"("vi sono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto").

Nevio Spadoni