Micah P Hinson, il ritorno di un amico

Domani sera alle 21.30 torna a casa unvecchio amico del Bronson, Micah P Hinson. Il musicista americano è di casa al locale di Madonna dei Albero, dove ha già suonato e dove celebrerà i suoi vent’anni di carriera presentando il suo ultimo album, ’per presentare il nuovo album ’I lie to you’ .

In questo disco Hinson recupera brani scritti in tempi inquieti tra l’adolescenza e i suoi trent’anni, registrati durante una session ininterrotta di cinque giorni in Texas. Nato in una famiglia dalle rigide regole religiose, e passato attraverso le dipendenze in gioventù, il cantautore americano è riuscito a trasferire le sue inquietudini e paure in brani molto amati dalla critica e dal pubblico sulle due sponde dell’Atlantico. Nel 2018, dopo quindici anni di carriera, si è ritirato dalle scene, ma ora ha trovato il coraggio di pubblicare un nuovo album di inediti, anche se scritti molti anni fa.

Biglietti a 22 euro in cassa, 18 euro in prevendita su Dice. Info: 333-2097141