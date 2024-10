Michela Guerra, ecco le critiche : "Ma perché sul volontariato?"

Le critiche se le aspettava, ma le immaginava diverse. Michela Guerra, la nuova candidata nella lista ‘Civici con de Pascale Presidente della Regione Emilia-Romagna’, nel 2016 era dalla parte opposta, candidata sindaca di una lista vicina ai 5Stelle contro lo stesso Michele de Pascale che oggi ha deciso di appoggiare.

Guerra, lei ha detto di essere rimasta sorpresa per il tipo di critiche. Cosa si aspettava?

"Avrei immaginato che mi si criticasse entrando di più nel merito della scelta che ho fatto. Magari che mi si desse anche della ‘voltagabbana’".

E invece?

"Soprattutto alcuni esponenti del consiglio comunale, tra le file dell’opposizione, mi hanno criticato in relazione al mio percorso professionale, hanno puntato il dito sul mio impegno nel volontariato. Beh, se questo è il peggio che sono riusciti a trovare, sono contenta".

Nel 2016 lei si candidò contro de Pascale a capo di una lista vicina ai 5Stelle e fu un’opposizione vera, senza sconti. Perché oggi questa decisione?

"Quando uscii dal consiglio comunale nel 2018, dimettendomi da capogruppo della lista civica CambieRà, andai da de Pascale. Lo salutai, già allora gli riconoscevo la volontà di affrontare i temi, le questioni. E lui mi riconobbe la volontà del dialogo, i toni civili. Ci si confrontava, si ragionava con serietà e in lui, più forte che in altri, ricordo la capacità di ascoltare".

In queste ore ha ricevuto critiche più dolorose di altre? Magari dagli stessi con cui aveva condiviso l’esperienza della candidatura nel 2016?

"No, anche perché, ad esclusione di Marco Maiolini, che è un amico, non vedo e non parlo con quelle persone da quasi 10 anni".

Non essere più proprietaria di una clinica privata, dove ha maturato una notevole esperienza dal punto di vista gestionale, la fa sentire più libera di affrontare questa nuova avventura politica?

"Mi dà tutta la libertà del mondo. E se questo impegno dovesse andare a buon fine, finalmente potrò spendere più efficacemente, perché a livello regionale, la mia esperienza in campo sanitario. Bisogna vivere all’interno dell’ospedale per capirne le dinamiche, per cercare di individuare le soluzioni ai problemi".

Ad esempio?

"Lo dico da sempre: per risolvere la questione delle liste d’attesa troppo lunghe aumentare l’offerta non funziona. Nel senso che dare più finanziamenti alle strutture private, seppure accreditate, non riduce le liste. Bisogna assumere personale".

È stato il sindaco de Pascale a contattarla per coinvolgerla nella campagna elettorale?

"Sì. Mi ha telefonato e mi ha chiesto se avevo 10 minuti. Gli ho detto di sì e lui mi ha dato appuntamento "alla Lirica". E ho anche sbagliato luogo e sono andata al bar di via della Lirica e non nella sede del Pd che è pochi metri più in là".

Annamaria Corrado