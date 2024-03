Michela Guerra eletta presidente

Il consiglio direttivo della Consulta del volontariato del Comune di Ravenna si è riunito nella giornata di martedì per rinnovare le proprie cariche. Il consiglio ha provveduto alla designazione della nuova presidente nella persona di Michela Guerra (nella foto), avvocato, del nuovo vice-presidente Roberto Lolli, del nuovo segretario e tesoriere Matteo Manca e ha preso atto del subentro in qualità di consigliere di Leonardo Orlando. "La necessità di questa riorganizzazione interna – spiega la Consulta in una nota – è emersa in seguito alle dimissioni dell’ex presidente Giovanni Morgese uscito dal consiglio direttivo per proprie esigenze personali, evento che ha richiesto un’immediata e strategica risposta da parte dell’organo direttivo. Confermano il loro impegno gli altri membri del Consiglio mentre è necessario registrare la defezione del presidente dei Revisori contabili, Roberto Catalano, in quanto il nuovo incarico al quale è stato chiamato nel suo partito politico lo ha reso incompatibile con quanto previsto dallo Statuto della Consulta per le cariche sociali. Il Consiglio ha avuto parole di ringraziamento nei confronti dell’ex presidente per il

servizio e l’impegno dedicato durante il suo breve mandato, riconoscendo il valore del

lavoro svolto in un momento così difficile per il nostro territorio come quello legato agli

eventi alluvionali".