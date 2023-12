Micro danze tra le Stagioni

Dal 16 al 22 dicembre, la Domus dei teappeti di pietra, che conserva, fra gli altri, il rarissimo e prezioso mosaico che rappresenta le Stagioni danzare in cerchio, accoglie MicroDanze, brevissime performance danzate di sei-otto minuti. Il progetto di Aterballetto ideato da Gigi Cristoforetti – e già applaudito anche ad Atene e Bruxelles – arriva infatti in città, grazie alla collaborazione tra Fondazione RavennAntica e Ravenna Festival che rinnova l’intreccio fra patrimonio storico-archeologico e spettacolo dal vivo in occasione della Trilogia d’Autunno. A firmare le coreografie presentate alla Domus (via Barbiani 16) è Diego Tortelli (A Gig è in scena sabato 16, mentre Yes, Yes… sarà protagonista di tutte le altre giornate); il 16, 19, 20 e 22 dicembre l’appuntamento è alle 17 e alle 18, mentre domenica 17 dicembre le performance sono alle 12 e alle 12.30. Un dono per gli spettatori della Trilogia, il cui biglietto è valido per tutte le MicroDanze in programma (e per il Museo Classis), ma anche un’occasione per scoprire e riscoprire la Domus, il cui biglietto d’ingresso include le performance (costo 5 euro). info: 0544- 32512 .