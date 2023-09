Microcar si ribalta in via Dismano A bordo madre e figlia Spento un principio d’incendio

Ennesimo incidente con feriti sulle strade del Ravennate, dove una microcar con a bordo madre e figlia si è capovolta sulla sede stradale. L’incidente è stato segnalato dal 118, intervenuto sul posto, nella tarda mattinata di ieri lungo la via Dismano, poco prima dell’incrocio con la statale Adriatica, all’altezza del civico 163. Il mezzo, che non necessita di patente di guida, intorno alle 11 stava percorrendo la provinciale quando, per cause da accertare, è sbandato finendo ruote all’aria. Al volante c’era una 39enne ravennate, con a bordo la madre 61enne. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, per i rilievi del sinistro le pattuglie del nucleo infortunistica della Polizia locale. Come da prassi la donna al volante è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per valutarne le condizioni psico-fisiche. Nel ribaltamento ha riportato lesioni giudicate di media gravità ed è stata trasportata in ospedale a Ravenna.

Più serie le condizioni della madre, ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, a causa di un principio di incendio del veicolo, rapidamente domato. Fino a tarda mattinata è stato disposto un senso unico alternato lungo la via Dismano.