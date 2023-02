Midollo osseo, un evento per diventare donatori

Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) oggi a Bagnacavallo organizza un evento gratuito e aperto a tutti nel quale i ragazzi tra 18 e 35 anni potranno, con un prelievo salivare, iscriversi al Registro italiano donatori midollo osseo. L’evento si svolgerà in due fasi: dalle 20.30 alle 21 a Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, si terrà un intervento di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e dalle 21 alle 23 nello stesso luogo chi lo desidera e ha i requisiti potrà effettuare un colloquio con un operatore sanitario e, in caso di idoneità, sottoporsi a prelievo salivare.