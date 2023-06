Migliaia di scatti andati persi "Il mio archivio allagato Salvati solo 28 scatoloni"

Un archivio di 38 anni di vita professionale e umana, cancellato dall’alluvione del mese scorso. È la storia di David Farrell, fotografo irlandese di fama internazionale al quale, anni fa, venne commissionata dall’allora sindaco Raffaele Cortesi e da Luca Nostri la realizzazione di un progetto fotografico dedicato a Lugo da cui fu pubblicato il libro ‘Né vicino, né lontano. A Lugo’. Il tempo dedicato alla città e i rapporti di amicizia nel tempo instaurati hanno convinto Farrell e la moglie di origine italiana, Gogo Farrell della Luna a trasferirsi proprio a Lugo, in via Corridoni, una delle strade più colpite dall’alluvione del 17 maggio. Al piano terra della loro abitazione, Farrell aveva allestito l’archivio di tutta la sua produzione fotografica realizzata in quasi 40 anni di carriera. Centinaia, migliaia di fotografie dai formati più diversi, adattate alle esigenze delle tante mostre delle quali sono state protagoniste, che ora non ci sono più. "Nel giro di poche ore – sottolinea la moglie - trentotto anni di devozione e lavoro sono stati presi da Hera e buttati in discarica insieme ad armadi e frigoriferi".

Un lutto, lo definiscono. Nel fango sono finite anche le immagini di un progetto che stava per concludersi e che aveva come protagonista la moglie Gogo, ritratta nella stessa posa in tempi diversi. "Le immagini custodite nell’archivio non solo definivano il suo percorso artistico ma – sottolinea Gogo – erano anche testimoni di un’epoca". Nella lingua inglese esiste un termine ‘narrative’, che identifica un racconto e lo veste di significati molto più profondi, che vanno al di là della semplice narrazione di eventi. Farrell nel descrivere ciò che ha perso, usa quel termine, rapportandolo alle immagini divenute simbolo, nel tempo, della sua ‘narrative’ di vita e di quella della moglie. Quando l’acqua ha iniziato a salire, Gogo è riuscita a mettere in salvo 28 scatoloni di immagini. Forse anche il resto avrebbe potuto salvarsi, se l’allarme fosse stato dato in tempo e se quella scala a chiocciola che doveva collegare il piano terra di una delle pertinenze dell’abitazione al primo piano, fosse stata realizzata come previsto. Lì, al primo piano avrebbe dovuto trovarsi l’archivio. Invece, quello spazio risulta ancora oggi accessibile soltanto da una scala a pioli, rendendolo di fatto, non utilizzabile. "Negativi e immagini sono stati danneggiati, alcuni in modo irreparabile, altri parzialmente – spiega Farrell –. Così anche parte della mia costosa attrezzatura. Riguardando il materiale che ho trattenuto e che sto esaminando, riesco a identificare dei momenti anche molto distanti fra loro nel tempo. I buchi rappresentano il materiale che non c’è più. È una sensazione strana. Io tendo a non buttare ma a conservare. Il mio archivio era immenso anche per quello". Servirà tempo, tanto tempo e soprattutto, il coraggio di affrontare la perdita per trovare la forza di salvare quello che è possibile. "Magari ne nascerà un lavoro nuovo – conclude –. Spero di essere in grado di poterlo realizzare".

Monia Savioli