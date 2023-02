Miglior barista, Antonella è al primo posto

Prosegue con successo l’iniziativa del Carlino – in collaborazione con Confcommercio e Granonero – per eleggere il (o la) miglior barista della provincia di Ravenna. A una decina di giorni dall’avvio dell’iniziativa, la classifica parziale vede Antonella Di Meglio di Crema & Cioccolato di via Galilei saldamente in testa. Sulle pagine del nostro giornale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si troverà un coupon (lo vedete qui sotto). Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo col nome e cognome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e consegnarlo o recapitarlo alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà pubblicato sull’edizione di domenica 14 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 15 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi 3 classificati, che riceveranno la targa del Carlino con l’attestazione del risultato. La redazione, oltre ad aggiornare e a pubblicare periodicamente la classifica, racconterà le storie dei baristi che, man mano, entreranno in graduatoria. Per questo motivo, diventa importante consegnare i tagliandi un po’ alla volta, in maniera da ottenere visibilità nel corso delle settimane, a prescindere dalla graduatoria finale. L’obiettivo, infatti, è soprattutto la partecipazione, la riflessione – in maniera coinvolgente e simpatica – sul ruolo del barista. Tutti possono ritrovarsi protagonisti.