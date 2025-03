Miglior barista, c’è Aurora: "Vi aspetto a colazione"

Tanto lavoro, tanta passione. Il mestiere del barista è impegnativo ma decisamente appagante, quando il cliente esce soddisfatto dal locale, magari con un sorriso a trentadue denti stampato in viso. È quello che pensa Aurora Petrovic, da otto anni al Coffee House by Granonero in via Faentina: "Mi occupo prevalentemente delle colazioni la mattina – dice la barista – e del momento degli aperitivi. Amo molto le mattinate frenetiche e piene di gente che decide di fermarsi da noi per la nostra colazione". E per la Petrovic un professionista all’altezza di stare dietro a un bancone ha determinate caratteristiche: "La miglior qualità per un bravo barista è riuscire a entrare in empatia e connessione con il cliente, per farlo sentire bene durante un piccolo momento di pausa".

A questo proposito, la classifica aggiornata per il concorso di miglior barista, vede al comando, con 139 preferenze, Monica Babini, titolare del Buddha bar di Fusignano, in via Garibaldi, 9. Al secondo posto con 85 voti, Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini, 17 a Ravenna. Torna la provincia sul potenziale podio, con il terzo posto di Maria Chiara Scarpa (50 preferenze) del bar Sole di via Albergone 54 a Bagnacavallo, seguita da Matilde Argelli (36) col Caffeino in via Stroppata ad Alfonsine. Più staccati il Bar Domus, in via Faentina, 24 a Ravenna e La Galleria di Corso Matteotti, 27/c a Riolo Terme. Partecipare al concorso è facile: ogni giorno, sul Resto del Carlino, fino a domenica 11 maggio verranno pubblicati i tagliandi – che trovate in fondo a questa pagina – da completare in ogni parte. Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano nella buchetta della nostra redazione, sempre in via Salara. Non sono valide le fotocopie: è possibile recapitare i tagliandini entro le 12 di lunedì 12 maggio. A quell’ora si chiuderanno i conteggi, e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon con il suo nome. È prevista la premiazione dei primi tre classificati. Un’iniziativa, quella del miglior barista ravennate resa possibile grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.