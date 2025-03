Miglior barista, c’è Dorina: "Fare il caffè è un’arte"

Un sorriso e un buon caffè possono migliorare la giornata di chiunque. È la missione di Dorina Ioana Girbovan, per tutti Jo, della Coffee House by Granonero in via Faentina. "Lavoro al Coffee House da 8 anni – racconta Girbovan – e ne ho una ventina di esperienza in questo settore. La mia passione per la caffetteria mi ha portato a perfezionare l’arte di fare un buon caffè, ma mi piace moltissimo preparare anche aperitivi e cucinare: negli anni ho fatto tanti corsi di formazione". Il lavoro del barista è fatto soprattutto di contatto con le persone: "Lavorare in questo settore – conclude Jo Girbovan – mi ha insegnato l’importanza di curare i dettagli, creando un’esperienza unica per ogni avventore. Sono una persona molto socievole e il contatto con la gente mi fa star bene: mi piace molto preparare le colazioni per far iniziare bene la giornata ai clienti".

A proposito di concorso, la classifica aggiornata vede al comando ancora Monica Babini, titolare del Buddha bar in via Garibaldi a Fusignano. Al secondo posto Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini a Ravenna. Terzo posto per Maria Chiara Scarpa del bar Sole di via Albergone a Bagnacavallo, seguita da Matilde Argelli col Caffeino in via Stroppata ad Alfonsine. Più lontani il bar Domus, in via Faentina a Ravenna e La Galleria di corso Matteotti a Riolo Terme. Partecipare al concorso è semplice: ogni giorno, sul Resto del Carlino, fino a domenica 11 maggio verranno pubblicati i tagliandi – che trovate in fondo a questa pagina – da completare in ogni loro parte. Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara 40, a Ravenna, o portarlo nella buchetta della nostra redazione, sempre in via Salara. Naturalmente non sono valide le fotocopie: è possibile recapitare i tagliandini entro le 12 di lunedì 12 maggio. A quell’ora si chiuderanno i conteggi e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon con il suo nome. È prevista la premiazione dei primi tre classificati. Un’iniziativa, quella del miglior barista ravennate, resa possibile anche e soprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.