Miglior barista, ecco Barbara: "Un sorriso in più fa sentire bene"

Grazie e un dolce sorriso per i clienti, tanto da rendere più lieta la colazione. È il pensiero guida di Barbara Vandini del Coccinella Bio di via Faentina (foto): non solo colazioni, ma prodotti da forno, pasticceria e sontuosi aperitivi. "Anch’io amo fare colazione al bar – racconta la stessa Vandini di origine bolognese che vive a Savio – e scelgo il locale nel quale mi sento più a mio agio e cerco di fare lo stesso con le persone che vengono da noi: un sorriso in più fa sempre sentire bene. Non c’è nulla di più gratificante, per una barista, di un cliente che ritorna perché si è trovato bene. Magari ti fa i complimenti per un buon cappuccino: è una cosa che ti fa sempre lavorare felice. Da una trentina di anni lavoro dietro a un bancone: ho iniziato da giovanissima, aiutando mia madre che aveva un locale e da oltre tre sono al Coccinella Bio e mi trovo benissimo. Una cosa ci terrei a dirla: vedo tante ragazze che usano l’aspetto fisico per attirare clientela maschile, questo mi rattrista molto perché c’è ben altro nel lavoro del barista".

Per quel che riguarda il concorso, la classifica attuale vede in testa Monica Babini (Buddha bar a Fusignano, in via Garibaldi), seconda Magdalena Lipiec (Caffè Mazzini a Ravenna, in via Mazzini). Terza Maria Chiara Scarpa (bar Sole a Bagnacavallo, in via Albergone), poi Matilde Argelli (Caffeino ad Alfonsine, in via Stroppata). Più staccati il Bar Domus, in via Faentina a Ravenna e La Galleria di Corso Matteotti a Riolo Terme. Ogni giorno, sul Resto del Carlino, fino a domenica 11 maggio verranno pubblicati i tagliandi – che trovate in fondo a questa pagina – da completare in ogni loro parte. Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano, sempre in via Salara. Non sono valide le fotocopie ed è possibile recapitare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio. A quell’ora si chiuderanno i conteggi: è prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile anche, e soprattutto, grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.