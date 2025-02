Miglior barista. In lizza il Caffè Italia

C’è anche Cervia nella terza edizione del concorso de Il Resto del Carlino ‘il Miglior Barista’, un modo per celebrare chi lavora e s’impegna ogni giorno della sua vita per servire il caffè migliore possibile. A mettersi in gioco è la giovane cervese Federica Raggi, ora titolare dello storico Caffè Italia. Un espresso ristretto, un cappuccino o un latte macchiato che sia, richiedono perizia e qualità del lavoro, ma il rapporto con i clienti richiede anche grande empatia e qualità comunicative non comuni. Il passaggio, anche quotidiano, dal bar resta un punto fermo di tanti. E, solitamente, si resta fedeli alle abitudini.

"I miei genitori presero questo bar in gestione nel 1979, e dal 2013 sono subentrata ereditando l’attività di famiglia – spiega Federica Raggi –. Sono cresciuta qui al bar. Ho imparato a conoscere le abitudini dei clienti, se amano chiacchierare o sono più silenziosi, cosa bevono".

Il bar "resta sempre un punto di ritrovo dove, nonostante gli anni che passano, si parla sempre delle stesse cose: calcio, meteo, gossip e degli eventi in piazza. Tanti turisti ritornano spesso qui. Addirittura ci sono tedeschi che vengono qui da quando sono bambini. Continuano a tornare ora che sono diventati genitori, e io sono cresciuta un po’ con loro. Mi piace fare questo lavoro,benché sia faticoso. Qualche anno fa non avrei mai desiderato fare la vita dei miei genitori, avere un bar comporta tanti sacrifici e rinunce. Ora, invece, non farei altro".

Per partecipare occorre compilare il coupon (che oggi trovate a pagina 11), ritagliarlo e spedirlo – o portarlo a mano nella buchetta – alla nostra redazione, in via Salara 40 a Ravenna (cap 48121). Non sono valide le fotocopie. È possibile recapitare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio: a quell’ora si chiuderanno i conteggi, e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon. I premi andranno ai primi tre classificati. L’iniziativa è possibile oprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette in palio tre smartwatch.