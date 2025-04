Miglior barista, la sfida continua: "Un lavoro da fare con passione"

Dall’arte al caffè, il passo può essere veramente breve, come testimonia Irene Pia Basso, venticinquenne ravennate: "In verità mi sono affacciata a questo lavoro da poco – dice Irene Pia Basso, del Bar Pascucci al Mercato Coperto di Ravenna – anche se mi sono diplomata al Liceo Artistico: ho fatto, comunque, tutte esperienze lavorative che riguardano il rapporto col pubblico".

Secondo la Basso è la passione a dover guidare il suo lavoro: "È questa, per me, la qualità indispensabile: se non hai passione rischi di prendere questo mestiere in maniera superficiale, dando tante cose per scontate. Invece insegna tanto e in diversi ambiti, ed è anche divertente se sai renderlo tale: molti pensano che sia un lavoro per tutti, ma non è proprio così".

Ogni settimana arrivano nuovi tagliandi che portano continui mutamenti alla classifica che vede al comando Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con ben 1.269 voti. Seconda Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano in via Garibaldi 9, con 738 tagliandi. Alle loro spalle, con un importante balzo in avanti, Matilde Argelli (322) del Caffeino di via Stroppata ad Alfonsine, seguita da Federica Raggi (310 voti) del Caffè Italia di piazza Garibaldi a Cervia e da Anna Aleshchyk (292) del Conte Max di via di Roma a Ravenna. Seguono in classifica Daniele Baha (263) del Bar Bassi di Corso Matteotti a Faenza, Patrizia Bissoni (234) del Trucolo Caffè di via XX settembre a Cervia, Maria Chiara Scarpa (147) del Bar Sole di via Albergone a Bagnacavallo. Proseguendo nella classifica troviamo: Eleonora La Rocca (97) La Veneziana di via Salara 15 a Ravenna, Nesly De Francesco (82) del Caffè della Piazza in via Mezzoli a Piangipane, Chiara Belloni (69), del Merikipe Caffè di via Agnello a Ravenna, Monia Zappi (62) del Bar Luxury Piwa di Piazza Foresti, 3 a Conselice, Francesca De Milito (44) Caffè Nazionale in piazza del Popolo a Ravenna, Lucia Iachetti (38) del Costa Cafè di piazza Costa a Ravenna, Claudio e Loretta Liverani (18) de La Cartiera di via Firenze 455 a Faenza, Chiara Ancarani del Methiu’s Caffè di piazza Caduti a Ravenna. Seguono altri baristi con votazioni inferiori.

Ma ormai manca poco alla fine del concorso che scade l’11 maggio, ultimo giorno utile per trovare sul Carlino i tagliandi che trovate in fondo a questa pagina. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano, sempre in via Salara. Non sono valide le fotocopie ed è possibile recapitare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio. È prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.