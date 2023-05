Miglior barista, ora il leader è Davide Bellini

Manca poco più di una settimana al termine dell’iniziativa organizzata da Carlino, Granonero e Confcommercio, nata per far votare ai lettori il miglior barista di Ravenna e comprensorio. Prima di tutto aggiorniamo la classifica, partendo dai 19.852 coupon ricevuti. Cambia la vetta. In testa balza infatti Davide Bellini del Bellini bar di Faenza con 2.205 tagliandi. A ruota segue Franco Gallamini del Bar Rita in via Ravegnana, con 2.149, poi Hanna Aleshchyk del Conte Max in via di Roma con 1.947. Al 4° posto c’è Danilo Conficoni de La Boutique del Caffè in via Bassano del Grappa, con 1.913. Magdalena Lipiec (1.736) del Caffè Mazzini in via Giuseppe Mazzini viene subito dopo; Antonella Di Meglio di Crema & Cioccolato in via Galilei, è a quota 1.592. Grande balzo in avanti anche per Simone Huang del Caffè Farini di Russi, che conta 1.287 tagliandi (la crescita, rispetto alla settimana precedente, è stata di circa 650 coupon). I primi 3 classificati riceveranno una targa con i loghi degli organizzatori, che sarà realizzata a cura di Ascom.

Granonero offrirà al primo una cena per due persone al Tribeca, in via Trieste, a Ravenna, e 5 kg di caffè Granonero; il secondo e terzo vinceranno un apericena ciascuno per 2 persone nello stesso locale e quattro confezioni di caffè Speciale Home Selection Granonero.

Il nostro quotidiano regalerà ai tre vincitori un Wireless Charger brandizzato Carlino per smartphone. Come partecipare all’iniziativa? Sulle pagine del nostro giornale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, trovate pubblicato il tagliando.

Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo in maniera chiara col nome e cognome (non verranno conteggiati i voti senza questi due elementi di base) del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e consegnarlo o recapitarlo alla redazione del Carlino, in via Salara 40, a Ravenna.

Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, o inviarli per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà pubblicato sull’edizione di lunedì 14 maggio – dovranno pervenire entro le 12 di lunedì 15 maggio. Per vedere ‘eletto’ il miglior barista del territorio, non manca molto. La corsa, come detto, è ora su Davide Bellini.