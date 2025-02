Miglior barista, riparte il concorso. Un rifugio e punto di riferimento in un mondo che cambia

Sono passati 50 anni (49, per l’esattezza) dal ’Bar Sport’ di Stefano Benni, fenomeno letterario arrivato anche al cinema. Da allora sono cambiati i modi, le necessità. Il bar, però, è sempre lì: si è evoluto con noi senza snaturarsi. Luogo di aggregazione e forse oggi ancora di più un rifugio: a seconda del contesto è la pausa dei turisti dal sole cocente della spiaggia o della città d’arte, il momento per sé di chi si concede un caffè tra i locali accoglienti del centro. Fighetto, con le luci soffuse, per l’aperitivo la sera. Caldo come il letto che abbiamo appena lasciato per la colazione del mattino. Nei piccoli paesini è il luogo di ritrovo dove riconciliarsi con i modi e gli amici di sempre, con l’arredamento fuori moda che però è lo stesso degli anni dell’infanzia e della gioventù, un ritaglio fuori dal tempo in cui sentirsi cullati come a casa. Ci sono anche piccole realtà collinari in cui i titolari se ne sono andati sostituiti dai volontari, perché il bar era troppo importante per lasciarlo morire.

E così, per celebrare i bar - tutti i bar, nel segno dell’inclusione - torna il nostro concorso del miglior barista della provincia di Ravenna. Siamo alla terza edizione e c’è un campione da battere, il vincitore delle prime due: Franco Gallamini del bar Rita in via Ravegnana. Ma niente paura: basta compilare i tagliandi che troverete da martedì 11 febbraio fino a domenica 11 maggio tra le pagine del giornale e inviarceli in redazione, lasciandoli direttamente nella nostra buchetta (siamo in via Salara 40 a Ravenna) o spedendoceli per posta. Non sono valide le fotocopie. C’è tempo fino alle 12 di lunedì 12 maggio, ma meglio evitare la corsa finale: nei prossimi mesi infatti terremo via via conto di tutti i tagliandini per aggiornare e pubblicare periodicamente la classifica. Intanto racconteremo le storie dei baristi che man mano entreranno nella graduatoria.

Preziosi partner dell’iniziativa sono, come in passato, Confcommercio Ravenna e Granonero: la prima sosterrà le spese per le targhe per i primi tre classificati, la seconda offrirà cene e caffè. Il Carlino, invece, mette in palio uno smartwatch.

"Per il terzo anno Confcommercio provincia di Ravenna sostiene con entusiasmo questa iniziativa che pone al centro una figura importante per le nostre abitudini mattutine, ma possiamo dire per tutto il giorno, e cioè il barista. Per tantissimi è un punto di riferimento, è la persona che è in grado di metterci di buon umore e di farci partire la giornata col piede giusto – sottolinea Mauro Mambelli, presidente Confcommercio provincia di Ravenna e della Fipe provincia di Ravenna –. L’ho detto più volte: questa è un’iniziativa simpatica, che va vissuta come un gioco e che al tempo stesso valorizza e dà la giusta visibilità a una figura professionale, quella del barista, e a un luogo di incontro come il bar che ha sempre più una funzione aggregativa di persone e di interazione. Lo scorso anno oltre 10mila persone hanno partecipato all’iniziativa, inviando alla redazione del Carlino le schede con le preferenze sul miglior barista. Sono convinto che quest’anno batteremo questo risultato".

Anche Stefano Benedetti, ideatore e anima della torrefazione Granonero, sottolinea l’importanza di sostenere i bar: "Sono il nostro core business: è il nostro modo per dimostrare vicinanza a tutti i pubblici esercizi e alle attività che comunque vivono momenti difficili, in particolar modo legati al caffè, il prodotto che la fa da padrone e che negli ultimi mesi è finito nell’occhio del ciclone per il caro prezzi e per gli aumenti importanti delle materie prime all’origine".