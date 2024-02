Miglior barista, riparte il concorso. C’è Franco del bar Rita da battere

Parte oggi, con la pubblicazione del primo coupon, l’iniziativa del Carlino – in collaborazione con Confcommercio e Granonero – per eleggere il (o la) miglior barista della provincia di Ravenna. A vincere la precedente edizione Franco Gallamini del Bar Rita in via Ravegnana, che mise sul piatto 5.142 tagliandi. Sulle pagine del nostro giornale, tutti i giorni tranne il lunedì, si troverà un coupon. Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo col nome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e farlo avere alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà pubblicato sull’edizione di domenica 12 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 13 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi tre classificati. La redazione, oltre ad aggiornare e a pubblicare periodicamente la classifica, racconterà le storie dei baristi che, man mano, entreranno in graduatoria. Per questo motivo, diventa importante consegnare i tagliandi un po’ alla volta, in maniera da ottenere visibilità nel corso delle settimane, a prescindere dalla graduatoria finale. L’obiettivo, infatti, è soprattutto la partecipazione, la riflessione – in maniera coinvolgente e simpatica – sul ruolo del barista. "Si tratta – ha commentato Mauro Mambelli, presidente provinciale di Ascom e della Fipe – di una iniziativa simpatica e intelligente, che siamo ben felici di sostenere anche quest’anno". Iniziativa, prosegue Mambelli, "che valorizza e che dà la giusta visibilità ad una figura professionale ormai entrata nelle nostre abitudini. Del resto, il barista è una delle prime persone che incontriamo la mattina e che grazie alla sua professionalità e simpatia è in grado di metterti subito di buon umore". L’iniziativa va vissuta "come un gioco, che come lo scorso anno coinvolgerà tante persone e che avrà comunque un componente di competitività". Mambelli evidenzia infine l’importanza del bar "quale luogo di aggregazione e interazione", in un’epoca dove si vive sempre più in una dimensione virtuale. Confcommercio sosterrà le spese per le targhe che riceveranno i primi tre classificati; Granonero offrirà cene e caffè e il Carlino uno smartwatch (sempre ai primi tre classificati). Chiude Mambelli: "Il mio invito è votate, votate, votate".