Miglior barista, Stefania in lizza: "Caffè e sorriso per i miei clienti"

Ogni giorno si impara sempre più. Perché lavorare dietro il bancone di un bar non è mai qualcosa di immobile e statico ma si evolve giorno dopo giorno. È il caso di Stefania Calcagno (foto), anche lei del centralissimo bar Nazionale in piazza del Popolo a Ravenna, 44 anni di cui gli ultimi tre ad occuparsi delle papille gustative dei ravennati e dei tanti turisti che affollano il centro storico. "Mi occupo principalmente di caffè e cappuccini e di quanto riguarda le colazioni – racconta Calcagno – più che degli aperitivi serali. Tutto è iniziato come un’opportunità lavorativa ma è un mestiere che mi ha sempre affascinata e, dunque, sono ben contenta di averlo iniziato. Anzi, mi piacerebbe crescere sempre più e ho intenzione di partecipare ad alcuni corsi per migliorare. Da fuori, per quanto sia, sembra un compito piuttosto semplice fare caffè: invece è più difficile di quanto non possa sembrare, non tanto l’atto in sé del mettersi alla macchina del caffè, quanto il lavoro a tutto tondo. È fondamentale aver sempre il sorriso e saper comunicare al meglio con il cliente per farlo uscire dal locale contento, dopo aver gustato un caffè ben fatto, ed essere stato anche trattato come desidera. Naturalmente non è sempre facile ma è quello a cui dobbiamo puntare".

A questo proposito, il concorso per il miglior barista della provincia di Ravenna sta entrando sempre più nel vivo. Al momento la classifica è guidata, con 85 preferenze da Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini, 17 a Ravenna, seguita a quota 69 da Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano, via Garibaldi 9. Al terzo posto, un altro bar della provincia, con i 30 voti di Maria Chiara Scarpa e il Bar Sole di Bagnacavallo in via Albergone, 54. Partecipare al concorso è facile.

Ogni giorno, sul Resto del Carlino, fino a domenica 11 maggio verranno pubblicati i coupon da completare in ogni loro parte. Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano nella buchetta della nostra redazione, sempre al medesimo numero di via Salara. Naturalmente non sono valide le fotocopie: è possibile recapitare i tagliandini entro le 12 di lunedì 12 maggio. A quell’ora si chiuderanno i conteggi, e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon con il suo nome. È prevista la premiazione dei primi tre classificati.

Un’iniziativa, quella del miglior barista ravennate resa possibile anche e soprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.