Miglior barista, superata quota mille Pioggia di tagliandi per Magdalena

Cambia il vertice della classica dell’iniziativa del Carlino - in collaborazione con Confcommercio e Granonero - alla quale si chiede ai lettori di votare il migliore o la migliore barista. Sul gradino più alto del podio torna Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini, in via Mazzini 17, a Ravenna. Finora la barista ha collezionato 373 tagliandi. Segue a breve distanza l’ex capoclassifica (343 coupon per lui) Danilo Conficoni, che lavora a La Boutique del Caffè in via Bassano del Grappa 38, a Ravenna. Al terzo posto si piazza con 250 tagliandi Antonella Di Meglio di Crema & Cioccolato, in via Galilei 67, sempre a Ravenna. Oltre quota 200 ci sono Hanna Aleshchyk del Conte Max in via di Roma 147 a Ravenna (229) e Franco Gallamini del bar Rita in via Ravegnana, a Ravenna (205). Da citare anche Simone Huang, del Caffè Farini, in piazza Farini 16, a Russi (155 voti) e Fabio Diversi del Caffè del Corso, in corso Matteotti 1, a Riolo Terme (132 coupon).

Dove trovare i tagliandi? Semplice, sulle pagine del nostro giornale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Per partecipare è sufficiente ritagliare il coupon, compilarlo in maniera chiara col nome e cognome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e consegnarlo o recapitarlo alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, o inviarli per posta.

I tagliandi – l’ultimo sarà pubblicato sull’edizione del 14 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 15 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi 3 classificati, che riceveranno la targa del Carlino. Un aspetto importante da evidenziare, è che non ci sono limiti territoriali, anzi. L’invito è quello di partecipare anche da fuori Ravenna. Un invito che i nostri lettori hanno già colto, dato che sono arrivati coupon da Faenza, Russi, Massa Lombarda, Lugo, Cervia e Riolo Terme, solo per fare qualche esempio. La nostra redazione, oltre ad aggiornare e a pubblicare periodicamente la classifica, racconterà le storie dei baristi che, man mano, entreranno in graduatoria, così da poterli conoscere più da vicino.