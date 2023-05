Miglior barista, volata finale Testa a testa tra Davide e Franco

Ultime ore per partecipare all’iniziativa organizzata da Carlino, Granonero e Confcommercio, nata per far votare ai lettori il miglior barista di Ravenna e comprensorio. Finora i coupon ricevuti sono stati complessivamente 22.168. In testa c’è ancora Davide Bellini del Bellini bar di Faenza con 2.205 tagliandi, seguito da Franco Gallamini del Bar Rita in via Ravegnana, con 2.150. Visto che per entrambi i numeri sono sostanzialmente gli stessi di sette giorni fa, la sensazione è che entrambi consegneranno un malloppo di coupon in queste ore per spiazzare l’avversario. Al terzo posto c’è Danilo Conficoni de La Boutique del Caffè in via Bassano del Grappa (1.993), anche lui in corsa. A breve distanza da Conficoni troviamo Hanna Aleshchyk del Conte Max di via Roma con 1.947 coupon. Da citare poi Simone Huang del Caffè Farini di Russi, che conta 1.500 tagliandi tondi tondi e una new entry come Marinella Castellucci del Coccinella Bio in via Faentina (per lei sono arrivati 402 tagliandi tutti in un colpo). I primi 3 classificati riceveranno una targa con i loghi degli organizzatori, che sarà realizzata a cura di Ascom. Granonero offrirà al primo una cena per due persone al Tribeca, in via Trieste, a Ravenna, e 5 kg di caffè Granonero; il secondo e terzo vinceranno un apericena ciascuno per 2 persone nello stesso locale e quattro confezioni di caffè Speciale Home Selection Granonero.

Il nostro quotidiano regalerà ai tre vincitori un Wireless Charger brandizzato Carlino per smartphone. Per partecipare sarà sufficiente ritagliare il tagliando che trovate sul giornale, compilarlo in maniera chiara col nome e cognome (non verranno conteggiati i voti senza questi due elementi di base) del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e consegnarlo o recapitarlo alla redazione del Carlino, in via Salara 40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, o inviarli per posta. I tagliandi – l’ultimo è quello pubblicato oggi – dovranno pervenire entro le 12 di domani. Dopo il conteggio finale, verranno comunicati i nomi dei primi tre classificati.