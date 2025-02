Miglior cavaliere delle Giostre all’anello monta storica d’Italia, Liverani premiato a Roma

Dopo avere ricevuto a Bologna il premio come miglior cavaliere delle Giostre all’anello non storiche dell’Emilia Romagna 2024, venerdì scorso a Roma al faentino Alberto Liverani è stato consegnato il riconoscimento come miglior cavaliere delle Giostre all’anello monta da lavoro storica d’Italia 2024 Fitetrec Ante. Per Liverani, 48 anni, si tratta del secondo titolo nazionale di categoria, dopo quello del 2023. A premiare il cavaliere faentino è stato Franco Amadio, presidente Fitetrec.

L’altro giorno, nel Salone d’Onore del Coni a Roma, sono stati premiati i campioni italiani di tutte le discipline federali e i campioni europei individuali e a squadre del 2024, oltre a tutti coloro che si sono distinti nel corso degli anni per il loro impegno e contributo profusi in favore dell’ equitazione italiana e della Federazione. È stata una grande giornata di sport, all’insegna dei valori promossi dal Coni e dalla Fitetrec-Ante che celebre un anno di successi federali e individuali a livello italiano ed europeo.

Gabriele Garavini