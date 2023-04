"Miglioramento dei collegamenti e Bassa Romagna da valorizzare attraverso eventi"

È sul futuro della Bassa Romagna che si concentra l’attenzione delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato. Insieme hanno definito un documento intitolato ‘Gli anni che verranno’, già sottoposto all’attenzione dei sindaci del territorio in cui si esorta un rapporto più coeso soprattutto in vista delle prossime amministrative. La riuscita, secondo le associazioni, è del 100% rispetto ai punti proposti considerati "tutti fattibili". "Le cose non accadono perché manca la sinergia – puntualizza Bruno Checcoli, presidente di Confesercenti –. Il documento elaborato serve a mettere sui binari il rapporto fra amministrazione e imprese e concordare le regole di un percorso già in parte attivato. Nella lotta contro l’abusivismo, ad esempio, abbiamo già avuto modo di confrontarci con il sindaco referente per l’Unione della Polizia locale, Daniele Bassi, per prevedere la creazione di un nucleo fisso di Polizia locale addetto allo scopo". I punti sui quali convergono le visioni delle quattro associazioni e dei loro referenti, Fausto Mazzotti presidente di Ascom Confcommercio, Lara Gallegati, presidente Confartigianato, Massimo Baroncini, presidente dell’assemblea Unione Comuni Cna Bassa Romagna e, appunto Bruno Checcoli, presidente Confesercenti, sono diversi. Si parte con l’Unione dei Comuni, per la quale si chiede di completare il conferimento dei servizi, con il sostegno alle imprese attraverso bandi specifici e agevolazioni fiscali per arrivare alla riflessione sul Pug, il piano urbanistico generale, definito "grande attesa e grande assente". Le associazioni lamentano che "non c’è stata fino ad ora una adeguata condivisione e informazione riguardo uno strumento fondamentale per le scelte di sviluppo" e che dovrebbe essere "rapido, flessibile e utile al vero sviluppo e alla riqualificazione dei centri storici come delle aree produttive con una forte attenzione alla sostenibilità".

Le associazioni insistono in particolare sulle potenzialità turistiche della Bassa Romagna, da valorizzare attraverso "identità e qualità degli eventi" in modo da poter proporre la vendita di un verso prodotto turistico in grado di attrarre. Sul Pnrr e i grandi investimenti infine, gli imprenditori "chiedono progetti utili che privilegino il miglioramento dei collegamenti stradali e la mobilità ciclabile fra territori". Poi ci sono quelle che le associazioni definiscono "emergenze". "In particolare – sottolineano – si chiede di completare la digitalizzazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, di attuare un welfare per aiutare la effettiva conciliazione vita-lavoro, di avvicinare il mondo del lavoro alla formazione. Un altro punto importante è quello dedicato a legalità e lotta all’abusivismo, piaga sempre più delicata. Le imprese della Bassa Romagna intendono far sentire la propria voce mettendosi a disposizione come interlocutori, indicando la strada da percorrere e soprattutto la velocità da mantenere".

m.s.