"Migliorare la viabilità Abbiamo pagato troppo in termini di vite umane"

Nella difficile situazione che stiamo vivendo, aggravatasi a seguito dei tragici eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune delle principali infrastrutture sui territori delle province di Ferrara e Ravenna può rivelarsi un fattore ancor più decisivo per favorire la ripartenza dell’economia e la competitività dei più importanti comparti produttivi (...). Per questo mi sento in dovere, anche a nome delle categorie economiche e in considerazione dell’alto prezzo sin qui pagato in termini di vite umane dalle comunità (...), di rivolgere al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al direttore generale di Anas Aldo Isi, un pressante invito a sbloccare la grave situazione di stallo che purtroppo perdura ormai da svariato tempo e ad accelerare il più possibile le procedure per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, l’affidamento dei lavori e l’avvio dei cantieri.

Bisogna dare una risposta positiva nei tempi più rapidi possibili alle esigenze espresse dal territorio, perché se è un fatto consolidato che un adeguato sistema infrastrutturale rappresenti una condizione essenziale per aumentare l’attrattività di un sistema territoriale, è altrettanto vero che i ’costi del non fare’ minano la capacità delle nostre imprese di recuperare il terreno perso in questi anni di crisi economica. Mi riferisco, in particolare, alla messa in sicurezza e al miglioramento del sistema viabilistico della superstrada Ferrara-Mare, via di comunicazione fondamentale per i trasporti commerciali tra il porto di Ravenna e il nord Italia, nonché via di collegamento per il turismo verso i Lidi Comacchiesi; e della strada statale 3bis ‘Tiberina’ (E45), nel tratto romagnolo di 88 chilometri che collega in direzione nord-sud la provincia di Ravenna alla provincia di Forlì-Cesena. Si tratta, infatti, dell’unica via di accesso possibile per molte comunità dell’appennino, di una connessione fondamentale fra statale 16 e A14, fra due città importanti come Ravenna e Cesena ma, soprattutto, la via verso sud di uno dei più importanti porti italiani, che sta vivendo una forte stagione di crescita. (...) Allo stesso modo occorre intervenire sulla strada statale 309 ’Romea’, fulcro di fondamentale importanza per le province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova e Venezia attraversando da sud verso nord i lidi Ravennati, le Valli di Comacchio, il delta del Po e lambendo tutta la parte meridionale della laguna di Venezia.

Giorgio Guberti

Presidente Camera di commercio Ravenna e Ferrara