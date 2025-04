Migliorare lo stile di vita è possibile. I consigli dell’Ausl in sei videoclip

Prevenire è meglio che curare. Ma questo già si sapeva. Promuovere ed educare alla prevenzione, è invece la nuova frontiera dell’Ausl Romagna. Anche perché, a Ravenna, solo il 56% degli adulti risulta fisicamente attivo, mentre il 55% dei diciassettenni si è ubriacato almeno una volta. Con questo approccio – stimolato anche da cifre e numeri non proprio incoraggianti – il dipartimento di Sanità pubblica dell’azienda sanitaria territoriale ha presentato ieri ‘Costruiamo salute in Romagna’, ovvero una serie di ‘video pillole’ per promuovere, appunto, la salute e educare alla prevenzione.

La direttrice sanitaria Francesca Bravi, il direttore di dipartimento Gianpiero Mancini, la referente del Piano regionale della prevenzione Francesca Righi e la direttrice di Igiene e sanità pubblica Giulia Silvestrini hanno presentato il progetto, che si articola in 6 videoclip, disponibili sui canali web e social aziendali e sui monitor presenti nelle principali strutture dell’Ausl. Con un linguaggio semplice e diretto, vengono forniti consigli e raccomandazioni su temi legati alla salute, agli stili di vita e ai comportamenti corretti, dall’alimentazione al movimento, dall’alcol al fumo, dalle vaccinazioni alla prevenzione delle cadute.

L’iniziativa parte ovviamente dai dati (elaborati dai sistemi di sorveglianza Ausl) e dagli stili di vita sbagliati (fumo, sedentarietà, abitudini alimentari e consumo di alcol), e ha come obiettivo quello di ‘migliorarli’. Nel 2023, in Romagna, si sono registrati 33 mila casi di broncopneumopatia cronica ostruttiva; 26.400 di cardiopatia ischemica; 74mila di diabete mellito; 17.400 di scompensi cardiaci; 76.700 di neoplasie. Basterebbe una regolare attività fisica, ma a Ravenna, come accennato, solo il 56% degli adulti (18-69 anni) risulta fisicamente attivo, mentre circa il 15% è completamente sedentario. Appena 2 bambini su 10 svolgono almeno un’ora di attività per 2 giorni alla settimana; solo il 35%, da 5 a 7 giorni, e il 7% neanche un giorno. In Emilia-Romagna circa il 52% dei ragazzi in età 11-17 anni riferisce di svolgere almeno un’ora di attività fisica dai due ai quattro giorni a settimana e, complessivamente, solo il 14% svolge attività fisica quasi tutti i giorni.

Sullo stato nutrizionale, il 42% degli adulti romagnoli risulta in eccesso ponderale (accumulo eccessivo di grosso corporeo), di cui il 31% sovrappeso e l’11% obeso. L’eccesso ponderale è più elevato tra i 50-69enni, uomini, con bassa scolarità, difficoltà economiche e cittadinanza straniera. Un over 70 su due è in eccesso ponderale, così come il 26% dei cosiddetti ‘figli delle merendine’, ovvero i bambini 8-9 anni. Da mani nei capelli sono i ‘numeri’ di fumo e alcol. Una persona adulta su quattro (26%) è tabagista, cioè oltre 193mila ravennati tra i 18 e i 69 anni.

Fra i 18-69enni affetti da almeno una patologia cronica, il 29% (oltre 38mila persone), risulta essere fumatore. Quanto all’alcol, circa 2 adulti su 10 (22%) tra i 18 e i 69 anni, consuma alcol. Gli over 70 sono il 43%. Tra i minori, il trend evidenzia un uso sempre più precoce e rischioso: il 35% dei 15enni e addirittura il 55% dei 17enni, dichiara di essersi ubriacato almeno una volta. Dati poco lusinghieri arrivano anche dalle coperture vaccinali (comprese quelle raccomandate per le persone a rischio) e dalle cadute e incidenti domestici degli anziani.

