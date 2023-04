"Migliori? Io filmavo lui, e lui fotografava me"

Come raccontare la vita e le opere di uno dei più importanti fotografi italiani del Novecento? Elisabetta Sgarbi presenterà questa sera alle 20.30 al Teatro Rasi di Ravenna il suo ultimo film "Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza", premiato ai Nastri d’Argento 2023. La proiezione speciale in una nuova versione con contenuto inedito sarà anticipata da un dialogo con la regista, Nino Migliori, l’aiuto regista Eugenio Lio e l’autore delle musiche Mirco Mariani, coordinato da Aliona Shumakova. Il film si avvale della complicità di Marina Truant, direttrice della Fondazione Nino Migliori, e della partecipazione di Gilda Mariani, già musa dei film di Elisabetta Sgarbi. Introduce l’incontro Ermanna Montanari. ingresso libero (prenotazione consigliata: [email protected] – 3481382632)

Sgarbi, perché dedicare un film a Nino Migliori?

"È stata una decisione maturata in molto tempo. Caterina di Monte, con cui avevo già lavorato per Luigi Ghirri, amica di Nino Migliori e Marina Truant, mi invitava a lavorare su questo straordinario fotografo. Mi mandò a casa libri e libri che, invece di aiutarmi, mi spaventavano: come sintetizzare 70 anni di vita di un fotografo in un film? Poi sono andata a trovare Nino e Marina nello studio di Bologna e mi hanno subito conquistato".

Cosa la affascina di questo artista?

"La gioia che lui prova fotografando e quella che comunica. E la voglia di sperimentare, la curiosità di scoprire nuove realtà". Lei definisce questo film "mio e non mio, un film che sfugge di mano": cosa intende?

"Nel film ci siamo rincorsi. Io lo riprendevo al lavoro e lui fotografava il set che io allestivo, spesso con lui dentro. Giocavamo - e il gioco è una cosa seria - a chi andava un po’ più avanti, a chi era più veloce a riprendere l’altro".

"Viaggio intorno alla mia stanza", titolo di un romanzo di De Maistre, cosa indica?

"Eravamo ancora dentro il Covid. La lettura di De Maistre mi aveva accompagnato, ero a Ro, e viaggiavo intorno alla mia stanza. E dentro la propria stanza si scopre un mondo, magari cui non si era fatto caso prima. Il film è stato girato interamente dentro la stanza di Migliori, nel suo atelier, che è il luogo dove Migliori pensa e crea: è la sua mente. Il viaggio di De Maistre durava 42 giorni, il film ho voluto durasse 42 minuti. Anche se a Ravenna vedremo una versione inedita, che dura 50’ con 8 minuti circa aggiunti".

Cosa c’è di inedito?

"La storia d’amore con Marina, che è di per sé un’opera d’arte". Continua poi la collaborazione con il musicista romagnolo Mirco Mariani e la figlia Gilda.

"Mirco Mariani è un compositore straordinario. Ha fatto anche lui il "viaggio nella sua stanza", e alla fine i viaggi, il mio e di Nino e quello di Mirco, sono diventati un viaggio solo. Gilda è una ragazza molto affascinante, ha una presenza, una ’distanza’ da attrice".

